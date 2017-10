Spiel der Woche: Mettmachs goldener Herbst geht weiter

METTMACH. 2. Klasse West: Der Tabellenführer machte mit 1:0 gegen Lohnsburg den neunten Sieg perfekt.

Neunter Sieg im neunten Spiel für die Mettmach-Kicker (li.). Bild: Ertl

Für Mettmach geht ein echter Gold-Herbst weiter: Im "OÖN-Spiel der Woche" feierte der Tabellenführer der 2. Klasse West einen 1:0-Derbyerfolg gegen Lohnsburg.

Es war der neunte Sieg im neunten Spiel. Damit behält Mettmach in dieser Spielzeit eine makellose Bilanz. Neben Bad Hall (1. Klasse Ost, 4:2 gegen Stein), Blaue Elf Wels (2. Klasse Mitte-Ost, 6:1 gegen Prambachkirchen) und Aschach/Steyr (2. Ost, 3:0 gegen Losenstein) gaben nämlich auch die Innviertler noch keinen einzigen Punkt ab.

Aber es war eine echte Zitterpartie, denn: Erst ein Tor in der Nachspielzeit hielt die Mettmach-Weste weiter blütenweiß. Michael Wageneder traf in der 90. Minute nach einer Standardsituation per Kopf. "Wir haben einen Lauf, in so einer Phase gewinnt man dann so ein Spitzenspiel. Das Derby war sehr ausgeglichen. Ein Punkt für beide Mannschaften wäre auch gerecht gewesen. Aber so ist es umso schöner", sagte Josef Wageneder. Für den Mettmach-Sektionsleiter war es ein doppelt schöner Spieltag: Ausgerechnet sein 22-jähriger Sohn Michael machte das Goldtor. "Er hat sich vor fünf Wochen das Außenband gerissen, spielt aber trotzdem. Das zeichnet unsere Einsatzbereitschaft aus."

Zu Saisonbeginn nahm sich der Verein einen Platz unter den Top-Fünf zum Ziel – nach dem Gold-Herbst hat man in Mettmach Lust auf mehr bekommen. Wageneder: "Der Aufstieg ist kein Muss. Aber mit so einer Serie will man natürlich so lange wie möglich oben mitspielen."

