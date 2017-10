Spiel der Woche: Kammer widmete Sieg verletztem Mitspieler

KAMMER. Bezirksliga Süd: Die Neudorfer-Elf eroberte mit 4:2 gegen Schlierbach Tabellenführung zurück.

Die Kammer-Kicker mit einem Spruchband für ihren verletzten Mitspieler vor dem Spitzenspiel gegen Schlierbach Bild: Hörmandinger

Dank des 4:2-Erfolgs im "OÖN-Spiel der Woche" gegen den Aufsteiger aus Schlierbach eroberte Kammer die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd zurück. Im Mittelpunkt stand am Samstag aber ein Spieler, der gar nicht auf dem Platz dem runden Leder nachlief: Kammers Thomas Zilles verletzte sich in der Vorwoche gegen Frankenburg so schwer, dass er noch auf dem Feld mit Infusionen behandelt werden musste. Nach einer einstündigen Unterbrechung wurde die Partie schließlich abgebrochen. Die Diagnose: Der Mittelfeldakteur brach sich das Wadenbein, auch eine Schienbeinabsplitterung sowie Bänderrisse im Sprunggelenk wurden festgestellt.

"Come back stronger"

Auch am vergangenen Wochenende gingen die schlimmen Szenen vielen noch nicht aus dem Kopf. Vor dem Schlager gegen den Zweiten aus dem Stiftsort entrollten die Mitspieler vor den Augen des verletzten Zilles ein großes Transparent mit der Aufschrift "Come back stronger". Beim Torjubel nach dem 1:0 der Hausherren wurde auf den "Glücksbringer außerhalb des Platzes" ebenfalls nicht vergessen: Torschütze Christoph Kirchgatterer (3.) und Co. enthüllten ein Trikot mit Zilles Rückennummer drei und feierten mit ihm den Treffer.

In dieser Tonart ging es weiter: Durch ein Eigentor von Schlierbachs Lukas Aitzetmüller konnten die Hausherren sechs Minuten später auf 2:0 erhöhen. Lukas Kamesberger (46., 52.) legte nach der Pause zwei weitere Treffer nach. Ein Doppelpack von Andreas Tiefenthaler kam für die Gäste zu spät. "Wir haben das super gemacht und uns gegen einen sehr starken Gegner durchgesetzt", freute sich Kammer-Trainer Alexander Neudorfer.

