Spiel der Woche: Gegen Ex-Klub holte Pfarl seinen ersten Sieg

ZIPF. 1. Klasse Süd: Zipf besiegte vor 250 Zusehern im Lokal-Derby Gampern 3:1.

Günther Pfarl war in der Vorsaison noch Trainer in Gampern. Bild: Hörmandinger

In der Vorsaison saß Günther Pfarl noch auf der Trainerbank bei Gampern. Mit ihnen hatte er vor zwei Saisonen den umjubelten Aufstieg in die 1. Klasse geschafft. Im "OÖN Spiel der Woche" traf er erstmals als Zipf-Trainer auf seine ehemaligen Kollegen – und ging beim 3:1-Erfolg im Lokal-Derby der 1. Klasse Süd gleich als Sieger vom Platz.

Nach einer halben Stunde erzielte sein Team vor 250 Zusehern durch Patrik Kiss (32.) bereits die Führung. Danach hätten die Hausherren das Spiel vorzeitig entscheiden können: Ein Zipf-Tor wurde kurz vor dem Pausenpfiff etwas strittig wegen Abseits nicht anerkannt.

Im zweiten Durchgang hatte das Heimteam Glück: Gampern ließ nicht locker, kam in Person von Benjamin Leukermoser zu zwei Lattentreffern. Das Visier besser eingestellt hatte Zipfs Philipp Schausberger, der in der 86. Minute auf 2:0 erhöhte – und gleichzeitig eine richtig spannende Endphase einleitete. Den Gästen war durch Dominik Neuhofer der Anschlusstreffer gelungen, eine Minute später machte Daniel Berger den 3:1-Endstand perfekt. Die Verbundenheit zu seinem Ex-Klub zeigte Zipf-Coach Pfarl bei seinem Fazit nach der Partie. "Ein Remis wäre gerecht gewesen, weil Gampern mehr Chancen hatte", so der siegreiche Trainer.

