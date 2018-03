Spiel der Woche: Erfolgreiches Trainerdebüt für Ex-Profi Bukva

PEUERBACH. Bezirksliga West: Der ehemalige Bundesliga-Kicker siegte mit Peuerbach bei Neuhofen 2:1.

Peuerbachs Neo-Coach Bukva gewann sein Auftaktspiel. Bild: Scharinger

Es war einer der ungewöhnlichsten Transfers in dieser Winterpause: Ex-Profi Haris Bukva wechselte von OÖ-Ligist WSC/Hertha Wels zu Bezirksligist Peuerbach – aber nicht als Kicker, sondern als Spielertrainer.

Beim 2:1-Erfolg im "OÖN-Spiel der Woche" in der Bezirksliga-West bei Neuhofen machten ihm die Peuerbach-Kicker bei seiner Premiere in der Coaching-Zone – zwei Tage nach seinem 30. Geburtstag – gleich ein tolles Geschenk. "Ein Start beim Letzten ist immer undankbar. Meine Mannschaft hat das aber super gelöst", sagt der ehemalige Bundesliga-Kicker von Sturm Graz, LASK, Austria Kärnten oder Pasching. Warum er sich im Winter für einen Wechsel auf die Trainerbank entschieden hat? "Aufgrund einiger Verletzungen habe ich schon länger darüber nachgedacht, jetzt hat sich mit Peuerbach die Möglichkeit ergeben. Das passt ganz gut, weil ich in Grieskirchen wohne", sagt Bukva.

Jetzt hat Bukva, der gerade die Trainerausbildung des DFB absolviert, die Chance, im Unterhaus als Coach Fuß zu fassen: "Ich kenne eigentlich nur den Profifußball, wollte bewusst tiefer anfangen und den kompletten Lernprozess aufsaugen." Dafür stellt er sogar seine aktive Karriere in den Hintergrund – verzichtete bei seinem Debüt als Spielertrainer auf einen Einsatz: "Die Mannschaft hat mich in den Testspielen von ihrer Qualität überzeugt. Nur weil ich spiele, heißt das nicht, dass die Qualität höher ist." (rawa)

