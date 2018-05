Spiel der Woche: Ein echtes "Traum-Frühjahr"

ASCHACH. Eferding/Fraham auch nach Derby gegen Aschach weiter ungeschlagen.

Eferding/Fraham stoppt auch Aschach/Donau (vorne). Bild: Lui

Eferding/Fraham surft nach dem 3:2 im "OÖN-Spiel der Woche" gegen den Lokal-Rivalen Aschach/Donau weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem Derbysieg hat das Team von Trainer Jürgen Ließ im Frühjahr in acht Rückrundenspielen in der 1. Klasse Mitte bereits 18 Punkte geholt.

In der Winterpause war noch Tristesse in Fraham angesagt, lediglich drei Punkte standen in der Winterpause auf dem Konto. "Wir haben mit Jürgen Ließ seit der Winterpause einen Trainer, der die Mannschaft wirklich super einstellt. Außerdem hatten wir auch am Spielersektor einige Heimkehrer", sagt Sektionsleiter Klaus Rechberger-Bugner.

Jetzt konnte man die Abstiegszone in dieser Saison erstmals verlassen – sollte die Formkurve des aktuellen Elften beibehalten werden, ist der Klassenerhalt von Eferding/Fraham wohl nur noch eine Frage der Zeit. "Aschach hat Vollgas gegeben, die mussten auch gewinnen. Daher war es ein ganz besonderer Derbyerfolg." Für die Hausherren wird es hingegen immer enger: Das Schlusslicht hat bereits sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

