Spiel der Woche: Dank späten Tors neuer Leader

OEPPING. 1. Klasse Nord: Oepping überholte Peilstein mit 3:2 im direkten Duell.

Oeppings Schaubmayr Bild: Pirkes

Im Nachwuchs sind Oepping und Peilstein Partner – beim gestrigen "OÖN-Spiel der Woche" ruhte während der 90 Minuten die Freundschaft.

Entschieden wurde der absolute Schlager in der 1. Klasse Nord zwischen dem Tabellenführer und dem ersten Verfolger im Finish: Kevin Rachinger stieg bei einem Eckball am höchsten, köpfte vor 450 Zusehern zum entscheidenden 3:2 ein. Ein glückliches Ende für das Team von Trainer Franz Schaubmaier: Nach einer 2:0-Pausenführung machten sich die Hausherren vor dem Goldtor das Leben selber schwer – kassierten in der zweiten Halbzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich.

"Das war nichts für schwache Nerven", sagte Oepping-Coach Schaubmaier. Die Tabellenführung kann der Betreuer des neuen Leaders aber gut einordnen: "Wir sind deswegen nicht neuer Titel-Favorit."

Zu Saisonbeginn hat nämlich niemand mit diesem Erfolgslauf gerechnet. "Wir spielen nur mit Spielern aus dem eigenen Ort und forcieren die Jugend. So eine Top-Saison war nicht abzusehen", erklärt Schaubmaier, der früher selber jahrelang Nachwuchstrainer in Oepping war und im Derby auf drei 17-Jährige vertraute. Darunter auch Zweifach-Torschütze (17., 45.) Marcel Auberger. (rawa)

