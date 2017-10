Spiel der Woche: Bei Wolfern bleibt ein bitterer Nachgeschmack

STEIN. 1. Klasse Ost: Nach dem Bezirksliga-Abstieg gab es beim Derby gegen Stein einen 2:0-Sieg.

Die Gäste aus Wolfern jubelten im Derby gegen Stein über den direkten Freistoßtreffer von Berthold Huemer zur Führung. Bild: Moser

"In der 1. Klasse haben wir tolle Derbys", sagte Wolfern-Sportchef Franz Egger nach dem 2:0-Erfolg im "OÖN-Spiel der Woche" gegen ATSV Stein. Sein Klub musste nach der vergangenen Saison den Gang aus der Bezirksliga antreten – mit einem bitteren Beigeschmack: Hätte sich St. Georgen im Sommer früher für einen freiwilligen Rückzug aus der Bezirksliga entschieden, wäre Wolfern der Abstieg erspart geblieben. Egger nimmt es sportlich und sieht nach dem Abstieg der Zukunft positiv entgegen. "Wir haben drei Jahre lang gegen den Abstieg gespielt, daher ist es nicht so dramatisch. Natürlich haben wir alles versucht, aber die Statuten sind nun einmal so."

In der 1. Klasse Ost hat sich sein Verein gut eingelebt – wie auch der Sieg am Wochenende im Lokal-Duell beweist. Dabei gelang den Wölfen ein Erfolg gegen einen prominenten Mann: Ex-ÖFB-Teamspieler Mario Hieblinger ist Trainer beim gegnerischen Verein aus Steyr. "Der Freistoß zum 0:1 wäre vermeidbar gewesen, aber mit den vielen Ausfällen war es schwer, den Rückstand noch aufzuholen. Wir sind in der zweiten Halbzeit dann zwar mehr Wege gegangen, haben aber offensiv nicht wirklich viel zusammengebracht", resümierte Ex-LASK-Kapitän Mario Hieblinger. Seine Mannschaft lag nach Gegentoren von Berthold Huemer (21.) und Oliver Neustifter (29.) bereits zur Pause 0:2 zurück.

