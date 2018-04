Spiel der Woche: Bad Halls Heimfestung hält auch in Spiel elf

BAD HALL. 1. Klasse Ost: Tabellenführer ist nach 1:0 gegen Kematen-Piberbach bereits zehn Punkte voran.

Goldtorschütze Birau Bild: Moser

Und schon wieder biss sich eine Mannschaft an der Bad Haller Heimstärke die Zähne aus. Im "OÖN-Spiel der Woche" feierte das Team von Trainer Gerhard Mandl beim 1:0 im Derby gegen Kematen-Piberbach in der 1. Klasse Ost den elften Sieg im elften Heimspiel. Die jüngste Niederlage vor eigenem Publikum kassierte Bad Hall am 21. August 2016 gegen H

"Diese Serie ist zwar schön, das Ziel ist aber der Aufstieg und dafür arbeitet die Mannschaft auch sehr fokussiert", sagt Bad Hall Sektionsleiter Jürgen Feichtinger. Mit dem 1:0 gegen den Lokalrivalen – Daniel-Alexandru Birau erzielte in der 63. Minute das Goldtor – ist man diesem Ziel einen Schritt näher gekommen. Der Spitzenreiter hat bereits zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Amateure Steyr. (ram)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema