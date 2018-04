Spannende Jagd nach dem Goldenen Schuh

STEYR. Oedt-Torjäger Vujanovic liegt momentan vorne, Stürmer mit meisten Toren spielt aber in 2. Klasse.

Attila Janos Cziraki Bild: Moser

Das Wettballern um den prestigeträchtigen Goldenen Schuh für den besten Torschützen im Fußball-Unterhaus wird in dieser Saison zu einem echten Krimi. Fast alle Ligen – egal ob Regionalliga, OÖ-Liga, Bezirksliga oder 2. Klasse – haben mögliche Sieg-Anwärter.

Die Nase vorne hat momentan Oedt-Stürmer Radovan Vujanovic: Der XX-Jährige schoss in der OÖ-Liga beim 2:1 in Gmunden sein Team praktisch im Alleingang zurück an die Tabellenspitze – schraubte zudem sein Torkonto auf 24 Tore. Dem Ex-LASK-Kicker dicht auf den Fersen ist Vorwärts-Stürmer Yusuf Efendioglu. Der hauptberufliche Maurer hält nach seinen vier Toren beim 8:0 gegen Stadl-Paura jetzt bei 21 Volltreffern.

Die Männer , die in dieser Saison aber am öftesten jubeln durften, spielen in der 2. Klasse. Steyrermühls Brasilianer Marcus Vinicius Batista Dos Santos machte beim 3:0 in der 2. Klasse Süd gegen Aurach sein 35. Saisontor, Attila Janos Cziraki traf in dieser Saison in der 2. Klasse Ost ebenfalls schon 34 Mal für Aschach/Steyr. Beim gestrigen 8:0 des Tabellenführers gegen Kleinreifling fehlte der 27-jährige Ungar, der 2015 nach Österreich kam, gesperrt. Mittlerweile spielt er seine zweite Saison für Aschach/Steyr – konnte dabei schon unglaubliche 73 Pflichtspieltore erzielen.

Seine Stärken? "Ich war Profi in Ungarn. Habe deswegen einen Vorteil gegenüber meinen Gegenspielern. Und ich bin extrem schnell", sagt Cziraki. Das blieb auch anderen Klubs nicht verborgen: Ein Wechsel im Sommer steht trotz einiger Angebote aber nicht zur Debatte. " Ich bin alleine nach Österreich gekommen, der Klub hat mich von Anfang an – egal ob Präsident oder Putzfrau – sehr unterstützt. Ich will unbedingt bei Aschach bleiben." Und einen möglichen Gewinner des Goldenen Schuhs wird wohl kein Verein freiwillig hergeben...

Punktesystem: Für die Wertung des "Goldenen Schuhs" haben die OÖN ein eigenes Punktesystem entwickelt. Für ein Tor in der Regionalliga und in der OÖ-Liga gibt es zwei Punkte. Treffer in der Landesliga und in der Bezirksliga werden mit 1,5 multipliziert. Volltreffer in der 1. Klasse und in der 2. Klasse bringen einen Punkt in der Wertung.

Der Zwischenstand

1. Radovan Vujanovic (OÖL, Oedt, 24 Tore/48 Punkte), 2. Yusuf Efendioglu (RLM, Vorwärts Steyr, 21/42), 3. Radek Gulajev (OÖL, Donau Linz, 19/38), 4. Andreas Tiefenthaler (BS, Schlierbach, 24/36), 5. Marcus Vinicius Batista Dos Santos (2S, Steyrermühl, 35/35), 6. Andreas Weiss (BW, Ostermiething, 23/34,5), 7. Attila Janos Cziraki (2O, Aschach, 34/34), 8. Harald Winter (BS, Frankenburg, 22/33), 9. Sebastian Weiermann (1SW, Mehrnbach, 32/32), Richard Veverka (OÖL, Gmunden, 16/32)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema