So wichtig ist Marketing im Fußball-Unterhaus

LINZ. Christian Wascher, Marketingleiter von Blau-Weiß Linz, gibt Tipps für neue Impulse.

Christian Wascher Bild: Lui

Am Anfang steht die Überwindung, am Ende der Erfolg. Nur ein Umdenkprozess kann Fußballvereine nachhaltig positionieren und dank eines individuell abgestimmten Marketingkonzepts wirtschaftlich absichern. Mit Christian Wascher gibt ein echter Experte den OÖ-Unterhausvereinen Impulse und Tipps. So bringen Sie Ihren Verein auf Vordermann:

Marketingleiter: "Ein Verein, der heutzutage nicht auf Marketing setzt, wird es in Zukunft schwer haben. Die Bereitschaft für das klassische Sponsoring ist gesunken. Kommt der Hauptsponsor abhanden, stehen viele Vereine oft vor dem Ruin", sagt der 38-Jährige. Deswegen ist ein Marketingleiter im Verein heutzutage genauso notwendig, wie der Sportchef oder Nachwuchsleiter. Wascher: "Wer hier keinen Umdenkprozess einleitet, der wird letztendlich übrig bleiben."

Leitbild: Die Welt entwickelt sich ständig weiter, und auch die Vereine sollten erkennen, dass die typische Bandenwerbung oder das Trikotsponsoring nicht mehr für das Vereinsbudget ausreichen. Wascher: "Um Unternehmen zu überzeugen, sollte man eine Vereinsphilosophie entwickeln, die nicht unbedingt vom sportlichen Ergebnis abhängt. Wofür steht der Verein, wo engagiert sich der Verein, welchen Mehrwert bietet der Verein gegenüber anderen Klubs oder Sportarten? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, einem Verein ein positives Image zu verpassen."

Infrastruktur: Ein gepflegtes Erscheinungsbild des Sportplatzes ist letztendlich die Visitenkarte eines Klubs. Abgebröckelte, alte Alu-Banden oder Transparente mit herabhängenden Eselsohren sind keine guten Werbeträger.

Soziale Medien: In diesem Bereich liegt die Zukunft – und großes Potential bei möglichen Geldgebern. Eine Vereinszeitung, eine eigene Homepage und die Nutzung von Social-Media-Kanälen sind Pflicht. "Ich kann nur jedem raten, die Zeichen der Zeit zu erkennen und einen Umdenkprozess mit neuen Strukturen einzuleiten."

Zur Person

Christian Wascher blickt auf jahrelange Erfahrungen im Marketing von Bundesliga- und Amateurvereinen wie FC Pasching, ASKÖ Donau Linz und FC Blau-Weiß Linz zurück. Als ehemaliger aktiver Fußballer hat er Einblick in die Materie und gibt seine Anregungen auch gerne weiter: Bei Vereinscoaching-Workshops profitierten schon über 230 Teilnehmer von den hilfreichen Tipps des zweifachen Vaters

