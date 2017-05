So planen die OÖ-Klubs für nächste Saison

LINZ. Regionalliga: Stadl-Paura entscheidet in dieser Woche über Liga-Verbleib, Vorwärts Steyr fischt im OÖ-Liga-Teich nach Neuzugängen für die kommende Saison

Exposito (re.) traf beim 5:0 gegen St. Florian drei Mal für Stadl-Paura. Bild: (Hörm)

Die diesjährige Regionalliga-Meisterschaft biegt in die Zielgerade ein. Noch fünf Runden sind in dieser Spielzeit zu absolvieren. Weil praktisch alles entschieden ist, planen die Funktionäre der sechs OÖ-Drittligisten schon jetzt für die kommende Saison:

ATSV Stadl-Paura: Nach dem 5:0 gegen St. Florian ist das Team von Trainer Erich Renner auf einem guten Weg zum besten OÖ-Team in der dritten Liga. "Das wäre ein Wahnsinn, hätte uns nach den vielen Abgängen im Winter keiner zugetraut", sagt Sportchef Johann Stöttinger. Trotzdem ist die Zukunft des Vereins in der Regionalliga weiter ungewiss – in dieser Woche soll eine endgültige Entscheidung fallen, ob sich Stadl-Paura freiwillig in die OÖ-Liga zurückzieht. Stöttinger: "Wenn es nach mir geht, bleiben wir in der Regionalliga. Ich glaube nicht, dass es in der OÖ-Liga viel billiger wäre."

SK Vorwärts Steyr: Bis auf Flügelspieler Mirsad Sulejmanovic wurden bereits alle Kicker aus der Stammelf vom 3:3 gegen Deutschlandsberg langfristig an den Klub gebunden. Sulejmanovic soll in dieser Woche seinen Vertrag verlängern. Dieser Devise – jung, ehrgeizig und regional – bleibt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner bei der Zusammenstellung der Mannschaft für die neue Saison weiterhin treu. Dabei wird er wohl wieder im OÖ-Liga-Teich fischen: "Mit unserem Geldbörserl kann ich nur in diesem Gewässer fischen. Wir holen Kicker von unten nach oben – nicht umgekehrt." Ein Kandidat ist Gmundens Youngster Simon Gasperlmair. Insgesamt sollen drei bis vier neue Spieler den Kader breiter machen.

Union St. Florian: Nach sieben Siegen zum Auftakt der Frühjahrssaison setzte es zuletzt drei Niederlagen in Serie. Trainer Mario Messner sitzt trotzdem fest im Sattel, hat einen Vertrag bis Sommer 2019. Unklar ist die Zukunft von Fabian Schnabel: Der Stürmer gehört Blau-Weiß Linz, wurde im Winter nur an die Sängerknaben verliehen. Mit vier Toren spielte sich der 23-Jährige wieder in die Auslage.

Union Gurten: Die Innviertler werden nach dem 0:0 in Allerheiligen auch in der kommenden Saison in der dritten Liga vertreten sein. Trainer bleibt Rainer Neuhofer. Der 47-Jährige geht in seine sechste Spielzeit als Coach bei Gurten. "Ich fühle mich sehr wohl, der Verein ist ebenfalls zufrieden." Auch beim Kader soll sich nicht viel ändern – bereits im Winter wurden mit Belem, Anys, Hadzic oder Vasic einige junge Talente im Hinblick auf die kommende Saison geholt.

SPG Pasching/LASK Juniors: Mit dem 1:1 gegen Weiz ist der Klassenerhalt immer noch nicht ganz fix. Weshalb sich die Kaderplanung beim zweiten Team der Schwarz-Weißen verzögert. In den kommenden zwei Wochen werden die ersten Gespräche mit den Spielern geführt. Aus der Linzer Akademie wird blutjunges Personal nachrücken. Eines ist auch fix: Ronald Brunmayr wird zwar wie berichtet neuer Akademie-Leiter, bleibt aber auch Coach der SPG.

SV Grieskirchen: Für die Trattnachtaler ist nach dem 2:2 gegen ATSV Wolfsberg der Zug zum Klassenerhalt wohl abgefahren. Der Klub plant auch schon für die OÖ-Liga. Dabei wird nicht nur die Mannschaft ein neues Gesicht haben, sondern auch das Funktionärs-Team. Sportchef Ronald Scharschinger hört wie in den OÖN angekündigt nach 12 Jahren bei Grieskirchen auf. Mögliche Nachfolgekandidaten – wie Gmundens Gerhard Mittermayr – wurden bereits kontaktiert.

