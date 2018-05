So nah liegt die neue zweite Liga

LINZ. Auswärtskilometer: Der Unterschied zur aktuellen Regionalliga-Saison hält sich für OÖ-Duo in Grenzen.

Sind wohl auch in der kommenden Saison in einer Liga: Scheiblehner und Brunmayr. Bild: Schuster

Welche Teams werden ab der Saison 2018/19 an der neuen 2. Liga teilnehmen? Bundesliga und ÖFB haben die zweite Leistungsstufe bekanntlich auf 16 Vereine aufgestockt. Durch Lizenz-Entscheidungen in der Vorwoche ist bekannt, welche Aufstiegs-Aspiranten eine Zulassung für die neu geschaffene Liga bereits fix in der Tasche haben. Auch wenn die endgültigen Gegner – Kapfenberg bekam in der Ersten Liga in erster Instanz etwa keine Lizenz – noch nicht feststehen, können sich die potentiellen Aufsteiger aus Oberösterreich um LASK Juniors und Vorwärts Steyr schon jetzt freuen.

Denn: Was die Auswärtskilometer betrifft, ist der Mehraufwand im Vergleich zur aktuellen Regionalliga-Saison minimal. Nach aktuellem Stand müssten die LASK Juniors in der neuen zweiten Liga 6246 Kilometer zurücklegen, bei Vorwärts Steyr sind es 6032 Kilometer. Das wären lediglich 698 Kilometer beziehungsweise 994 Kilometer mehr als bisher. "Die zweite Liga würde noch einmal einen zusätzlichen Hype in Steyr auslösen", sagt Vorwärts-Präsident Reinhard Schlager.

Morgen könnte das Scheiblehner-Team nach dem 1:0 gegen Deutschlandsberg mit einem Sieg im Nachtragsspiel gegen den Vorletzten Weiz (19 Uhr) auf Platz drei klettern. Die LASK Juniors waren beim 2:2 gegen die Sturm-Graz-Amateure bis zur Nachspielzeit schon in Liga zwei – da Gantschnig nach einem Flutlichtausfall aber in der 107. Minute noch zum Ausgleich traf, fehlen dem Brunmayr-Team jetzt noch zwei Punkte zum fixen Aufstieg.

Auswärtskilometer für die Aufsteiger

ERSTE LIGA Juniors OÖ Vorwärts Steyr

SKN St. Pölten (BL) 133 116

TSV Hartberg (BL) 282 265

SV Guntamatic Ried (BL) 63 91

SC Wr. Neustadt (BL) 209 192

FC Liefering 141 147

A. Lustenau 462 469

WSG Wattens 289 297

SV Kapfenberg (Z) 195 176

FC Blau-Weiß Linz 17 43

FAC Wien 209 194

REGIONALLIGA MITTE (4 Aufsteiger)

SV Lafnitz (1.) 270 253

LASK Juniors OÖ (3.) 32

SK Vorwärts Steyr (5.) 32

A. Klagenfurt (6.) 250 229

Allerheiligen (Z) (7.) 235 216

Sturm-Amat. (10.) 218 199

REGIONALLIGA OST (3/4, falls ein Klub keine Zulassung für die zweite Liga erhält)

SV Horn (1.) 194 177

SKU Amstetten (3.) 62 45

Austria-Amat. (4.) 194 178

FC Karabakh (5.) 205 189

Rapid-Amat. (6.) 172 156

REGIONALLIGA WEST (1 Aufsteiger)

Innsbruck-Amateure 302 310

Fix in der 2. Liga

Z: Keine Zulassung für die 2. Liga

BL: Zwei der vier Klubs spielen in der Bundesliga (Hartberg hat keine Lizenz für die Bundesliga)

