So läuft Auf- und Abstieg

LINZ. Grafik von OÖ. Fußballverband und OÖN schlüsselt den Ligenmodus auf.

Wer steigt auf, wer muss in die Relegation, und für welche Vereine endet das Jahr mit dem Abstieg? Schön aufgeschlüsselt wird das System in der nebenstehenden Grafik des OÖ. Fußballverbandes und der OÖNachrichten. Das sollten Sie vor der letzten Unterhaus-Runde am kommenden Wochenende wissen:

Auf Abstieg verzichtet: Weil keiner der OÖ-Drittligisten einen freiwilligen Abstieg in die OÖ-Liga anstrebte, bleibt es mit Grieskirchen bei einem OÖ-Team, das aus der Regionalliga absteigt. Somit gibt es in der OÖ-Liga nur zwei Absteiger – dem Unterhaus bleiben weitere Auswirkungen erspart.

Die Relegation: Nach der Unterhaus-Meisterschaft geht die Saison mit 14 Relegationsspielen in die Verlängerung. Die beiden Drittletzten der Landesligen treffen auf die beiden besten Zweitplatzierten der Bezirksligen. Die vier Drittletzten der Bezirksligen spielen gegen die vier besten Vize-Meister aus den 1. Klassen. Außerdem kämpfen die acht Drittletzten der 1. Klassen gegen die acht schlechtestplatzierten Zweiten der 2. Klasse um Auf- und Abstieg.

Die Sonderfälle: Weil Union Pregarten in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit Landesligist Askö Pregarten eingeht, wird der Union-Verein in der 1. Klasse Nord-Ost an das Tabellenende gereiht. Auch ESV Wels (1. Klasse Mitte-West) und Askö Lions Flo-Soccer (1. Klasse Mitte) werden zurückgereiht. Genauso wie das 1b-Team von St. Martin (1. Klasse Nord), das es nach dem Abstieg der "Einser"-Mannschaft aus der OÖ-Liga in der kommenden Saison nicht mehr geben wird. Ab der Landesliga wird ja in einer Reserve-Meisterschaft gespielt. Interessant wird auch jenes mögliche Szenario, wonach die Noch-Spielgemeinschaft Stahl/Westbahn in der 2. Klasse Mitte Zweiter wird und sich auch in der Relegation durchsetzt. Da beide Vereine im Sommer ja wieder getrennte Wege gehen, kann nur ein Klub in die 1. Klasse aufsteigen. Der zweite Partner dieser gescheiterten Fußball-Ehe würde nächste Saison wieder in der 2. Klasse antreten. Wer das sein wird, entscheidet der OÖ. Fußballverband erst.

Wann geht es wieder los?

Am kommenden Wochenende steigt das Saison-Finish im Unterhaus – in der darauffolgenden Woche gehen noch 14 Relegationsspiele über die Bühne. Auch der Fahrplan für die kommende Spielzeit ist so gut wie fix: Kaum Zeit zum Verschnaufen haben die OÖ-Regionalligisten. Ab 21. Juli befinden sie sich wieder im Liga-Betrieb. Der OÖ-Liga-Startschuss fällt dann erst am 11. August, eine Woche später (18. August) wird das Unterhaus angepfiffen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema