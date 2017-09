So gut haben sich die OÖ-Ligisten verstärkt

LINZ. Egal ob Strasser, Gulajev oder Dramac – einige Sommer-Neuzugänge schlugen voll ein.

Pirmin Strasser ist ein sicherer Rückhalt bei OÖ-Liga-Leader Oedt. Bild: Lui

102 Neuzugänge wurden von den 16 OÖ-Liga-Vereinen in dieser Sommer-Übertrittszeit geholt. Einige drückten dieser Saison bereits nach sieben Spielen ihren Stempel auf. Das sind die Glücksgriffe in der höchsten Liga des Bundeslandes:

Die Pokal-Helden: Mit viel Geld lässt sich gut einkaufen – trotzdem kann sich die Transfer-Trefferquote von OÖ-Liga-Tabellenführer Oedt sehen lassen. Bei der 2:0 Cup-Sensation gegen Austria Lustenau gab es mit Torhüter Pirmin Strasser einen echten Pokal-Helden des Viertligisten: Der 26-Jährige, der im Sommer nach seinem Auslands-Abenteuer aus Neuseeland zurückgekommen war, brachte die Vorarlberger zur Verzweiflung. Zudem sicherte sich der Klub Vorjahres-Torschützenkönig Manuel Schmidl. Beim 2:0 gegen seinen Ex-Klub Gmunden machte Schmidl sein sechstes Saisontor.

Gunst der Stunde genützt: Eigentlich hatte WSC/Hertha-Coach Stefan Kuranda seinen Sommer-Neuzugang Franjo Dramac nicht an vorderster Front eingeplant – mit der Verletzung von Top-Stürmer Robert Lenz musste er aber improvisieren. Und wie: Dramac liegt nach dem 3:2 gegen Andorf mit acht Saisontoren in der Schützenliste auf Platz zwei. Kuranda: "Er ist da ganz vorne reingerutscht und spielt jetzt überragend."

Endlich wieder fit: Einer, der weiß, wo das gegnerische Tor steht, ist auch Radek Gulajev. Der Tscheche ist nach längeren Verletzungspausen endlich wieder fit. Das blau-gelbe Spiel ist auf ihn zugeschnitten: Der 28-Jährige schoss bisher alle sieben Treffer von Neo-Klub Donau Linz. Gegen Bad Ischl fehlte er aufgrund einer Sperre – prompt kassierte sein Team gegen Bad Ischl (0:1) die erste Saisonniederlage.

Großer Umbruch: Der FC Wels (11 Neuzugänge) und Gmunden (10) gehören zu den Groß-Einkäufern im Sommer. Trotz der vielen neuen Spieler sind beide Vereine schon gut in der Saison angekommen. "Mit unseren Transfers sind wir sehr zufrieden, leider haben wir gerade großes Verletzungspech", sagte Wels-Sportchef Juan Bohensky nach dem 0:5 gegen Wallern. Im Winter soll in der Messestadt deswegen noch einmal nachgelegt werden. Bei Gmunden bildet vor allem die neuformierte Abwehr das Prunkstück: Mit Petr Vorisek und den Neuzugängen Ari Taner sowie Thomas Laganda haben drei der vier Defensivkräfte schon Erfahrungen im Profi-Geschäft gesammelt. Dass frisches Blut nicht immer Erfolg bringt, beweist Regionalliga-Absteiger Grieskirchen: Zwölf neue Spieler musste Drittliga-Absteiger Grieskirchen im Sommer integrieren, der Verein liegt nur auf Platz zwölf. Micheldorf, Grieskirchens Gegner am Wochenende, holte mit Kristijan Ascic nur einen Spieler – ausgerechnet der traf beim 2:0-Auswärtssieg. Beim 2:1 von St. Marienkirchen gegen die Rieder Amateure machte Sommer-Neuzugang Alexander Meister beide Tore.

