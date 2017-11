Sieglos zum Winterkönig

PREGARTEN/MARCHTRENK. Die SPG Pregarten holte sich mit einem 1:1 in St. Martin im Mühlkreis ungeschlagen den Herbstmeistertitel.

Auch wenn kein Team in dieser Runde voll punkten konnte: Pregarten (Bild) und Viktoria Marchtrenk überwintern an der Spitze. Bild: Pirkes

"Wenn ich keine Ohren hätte, würde ich vor Freude im Kreis lachen" scherzte Obmann Martin Brandl. Als Abenteuer gestartet, feierten ASKÖ und Union jetzt gemeinsam den Erfolg. "In der Disco ist es bis in die Früh zugegangen", so Sportchef Klaus Brandstetter. Kaderveränderungen im Aufstiegskampf sind aber nicht geplant. Brandstetter: "Das kann ich ausschließen, wir haben so viele ausgezeichnete junge Spieler, das ist nicht notwendig."

Nach sensationellem Lauf im Herbst überholte die Spielgemeinschaft auch noch den großen Top-Favoriten Bad Schallerbach. Obwohl der OÖ-Liga-Absteiger im Finish schwächelte, – zuletzt 2:5 gegen Admira Linz – kommt keine Trainerdiskussion auf. "Wir sind nur drei Punkte hinter dem Ersten, sind mit unserem Coach zufrieden", sagt Sportchef Harald Ruckendorfer.

Erste Transfers getätigt haben Admira Linz und Gallneukirchen: Bei den Linzern kehrt Mathias Kowatsch nach beruflichem Auslandsaufenthalt (Hamburg) zurück. Gallneukirchen holte Michael Danninger von OÖ-Ligist Perg retour.

Im Westen krönte sich Viktoria Marchtrenk trotz der 1:3-Niederlage in Mondsee zum Herbstmeister. Das Hamader-Team überwintert drei Punkte vor Aufsteiger Mondsee und dem Lokalrivalen SC, der unter Trainer Adam Kensy erst zuletzt in Form kam. "Wir werden vermehrt junge Spieler integrieren", ist der Titel laut SC-Sportchef Christian Baschlberger aber kein Thema. Bei Schwanenstadt und Altheim gibt es in den nächsten Wochen noch keine Verschnaufpause: Demnächst sollen die neuen Trainer präsentiert werden.

