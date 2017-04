Sieben Rapid-Bezwinger kicken im Unterhaus

LINZ. Diese LASK-Pokalhelden von 2013 sind immer noch im Amateurbereich aktiv.

LASK-Keeper Pervan war bereits damals ein Erfolgsgarant. Bild: GEPA

Am Freitag fixierte der LASK mit dem 3:0 gegen Liefering die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga – am Mittwoch wollen die Schwarz-Weißen die nächsten sportlichen Schlagzeilen schreiben. Im ÖFB-Cup-Halbfinale gastieren die Athletiker bei Rapid Wien. Dieses Pokal-Duell gab es bereits 2013 zum 105. Geburtstag des LASK, als den Linzern am 14. Juli eine echte Sensation gelang: Als Regionalligist schaltete das Team des damaligen Trainers Karl Daxbacher die Grün-Weißen im Elfmeterschießen (5:4) aus. Sieben Rapid-Bezwinger der damaligen Anfangsformation kicken mittlerweile im Unterhaus.

Mario Hieblinger: Der langjährige LASK-Kapitän, der am Wochenende beim 5:0 in Niederneukirchen seinen Klub Stein als Spielertrainer wieder einen Schritt Richtung Titel in der 2. Klasse Ost führte, kann sich noch gut an das Cup-Wunder erinnern: "Diese Zeit war damals für den Verein nicht einfach, umso schöner war dieser Erfolg gegen Rapid."

Wolfgang Klapf: Als Linksverteidiger bekam es der gebürtige Steirer mit dem heutigen Leipzig-Star Marcel Sabitzer zu tun – in der OÖ-Liga führte der 38-Jährige am Freitag Weißkirchen gegen Wallern (1:0) als Kapitän auf das Feld.

Benjamin Freudenthaler: Wie Klapf ist auch sein damaliger Vordermann auf der linken Mittelfeldseite seit Sommer 2015 bei den "Zebras" unter Vertrag.

Radovan Vujanovic: "Eigentlich ein Wahnsinn, wir haben damals nur zwei Wochen trainiert. Rapid war schon am Ende der Vorbereitung", sagte der serbische LASK-Torjäger, der gegen die Wiener als Solo-Spitze spielte – am Samstag stürmte er in der OÖ-Liga gegen Gmunden (1:0) ebenfalls an vorderster Front.

Dominik Stadlbauer: "Das war eines der schönsten Spiele meiner Karriere", blickt der jetzige Kapitän von Regionalligist Stadl-Paura gerne zurück.

Sebastian Schröger: Auch der 26-Jährige hat eine schöne LASK-Zeit hinter sich – bei OÖ-Liga-Schlusslicht St. Martin/M. sieht es nach dem 0:1 in Micheldorf nicht so rosig aus.

Daniel Kogler: Der ehemalige Mittelfeldspieler der Athletiker trifft gerade beim NÖ-Ligisten Kremser SC mit acht Toren in 18 Spielen besonders oft.

