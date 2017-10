Sie verbindet Hobby mit Beruf

SCHARNSTEIN. Lena Maria Holzinger ist Österreichs einzige Frauenfußball-Journalistin

Scharnsteins Holzinger Bild: Pichler

In 119 Pflichtspielen erzielte Lena Maria Holzinger im Trikot des SV Scharnstein 95 Tore – doch nicht nur in der Freizeit dreht sich bei der 24- jährigen Grünauerin alles um das runde Leder. Ihr Hobby verband die begeisterte Fußballerin mit dem Studium "Medienmanagement" an der Fachhochschule St. Pölten, das sie mit dem "Bachelor" abschloss.

Zuvor hatte Holzinger ein Auslandssemester in der Medienabteilung des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg absolviert. Ihre Erfahrungen verwertet sie als einzige Frauenfußball-Journalistin Österreichs auch mit Beiträgen wie etwa für die Fußball-Fachzeitung "Ballesterer". Im Zuge der Vorberichterstattung für die Frauen-Europameisterschaft interviewte sie für den ORF beim ÖFB-Trainingslager in Windischgarsten sogar EM-Stars wie Laura Feiersinger und Nina Burger.

Um ÖFB-Kapitänin Burger kümmert sich Scharnsteins Torjägerin speziell: Seit September arbeitet Holzinger in einer Wiener Werbeagentur, die unter anderem auch die rotweißrote Rekordspielerin bei Social-Media-Aktivitäten und Sponsorensuche begleitet. "Weit habe ich mich also auch hauptberuflich nicht vom Frauen-Fußball entfernt", erklärt die Ausnahmesportlerin ihre Affinität zur Lieblingsbeschäftigung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema