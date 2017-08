Sie lauern auf die große Chance

LINZ. Neun talentierte Oberösterreicherinnen sind in ÖFB-Auswahlen am Ball.

Laura Wienroither Bild: GEPA

Mit Laura Wienroither aus Frankenburg, die derzeit für den Meister SKN St. Pölten spielt, hat eine Oberösterreicherin zumindest den Sprung in den erweiterten Kader für die Frauen-EM in den Niederlanden "auf Abruf" geschafft. Daneben "lauern" weitere neun Talente aus Oberösterreich, die im Nationalen Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten ausgebildet werden, auf ihre Chance, sich für das A-Team zu empfehlen.

Außer Wienroither wurden Katharina Fellhofer (Union Kleinmünchen) aus Eferding und Jana Scharnböck aus Freinberg (SV Neulengbach) von U19-Teamchefin Irene Fuhrmann in den Kader für den Test am Mittwoch in Mauer (NÖ) gegen Polen einberufen. Dieses Spiel dient ebenso wie zwei freundschaftliche Begegnungen in der Sportschule Lindabrunn gegen Irland (16. 9.) und Ungarn (20. 9.) als Vorbereitung für die erste Runde der U19-EM-Qualifikation vom 17. bis 23. Oktober in der Steiermark.

U17-Teamchef Markus Hackl hat weiters die Innviertlerin Andrea Gurtner, die Vöcklabruckerin Lisa Kolb, Linda Mittermair aus Kirchberg/Thening, Claudia Wenger aus St. Ulrich/Steyr (alle Kleinmünchen), Jana Kofler aus Pichl bei Wels (1. FC Passau) und Annabel Schaching (Union St. Ägidi) in den Kader für das UEFA-Vorbereitungsturnier ab Dienstag in Litauen berufen. Neben den Gastgeberinnen trifft dort Österreichs Unter-17-Auswahl auf die Schweiz und auf Deutschland.

