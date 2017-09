Sensationell! Taufkirchen kontert Titelanwärter aus

2. Liga Mitte/West: Die Taktik von Coach Klaus Goldberger ging auf – Innviertlerinnen siegten 2:1

SV Högl Taufkirchen/Pr. – RW Rankweil 2:1 (0:0)

Hut ab vor dieser starken Leistung der Taufkirchner Damen. Rankweil war zwar spielerisch stärker und hatte auch klare Feldvorteile, zwingende Möglichkeiten waren aber Mangelware. Da waren die Heimischen bei ihren Kontern wesentlich gefährlicher. Die Taktik "Hinten kompakt stehen und schnelle Pässe in die Tiefe" ging etliche Male perfekt auf, es fehlte aber zunächst an der Effizienz. Gleich nach dem Wechsel klappte es aber mit dem Toreschießen: Hofinger drückte eine Bauer-Ecke über die Linie. Ein Missgeschick von Torfrau Engelbutzeder, die einen weiten Abschlag falsch berechnete, nutzten die Vorarlbergerinnen zum billigen Ausgleich. Die Gäste drängten nun auf den Siegtreffer, den entscheidenden Treffer schossen aber die SVT-Damen. Nach Vorarbeit der überragenden Susi Bauer war abermals Natalie Hofinger zur Stelle und fixierte damit die Top-Sensation gegen den Titelaspiranten aus dem Ländle. "Der Sieg war nicht unverdient, weil wir die klareren Chancen hatten", so der zu Recht auf seine Mädels stolze Trainer Klaus Goldberger.

2. Runde: SV Högl Taufkirchen/Pr. – RW Rankweil 2:1 (0:0). Hofinger (46., 83.); Golacz (73.)

Die nächste Runde

Nach Rankweil wartet mit Wacker Innsbruck der nächste schwere Brocken auf den SV Högl Taufkirchen/Pr. "Für mich ist das die stärkste Mannschaft der Liga", sieht Trainer Goldberger sein Team als klaren Außenseiter. Die Tirolerinnen starteten mit zwei klaren Siegen und unterstrichen damit ihre Favoritenrolle. "Mit einer Einstellung wie gegen Rankweil ist vielleicht ein Punkt möglich", ist der Coach, der voraussichtlich wieder auf Danninger und Lindinger verzichten muss, dennoch zuversichtlich.

Frauen 2. Liga Mitte/West: Sonntag, 10. September, 14 Uhr: SV Taufkirchen – Wacker Innsbruck.

