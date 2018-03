Sechs neue Trainer

SCHWANENSTADT/FRIEDBURG. Sowohl im Westen als auch im Osten kam es zu drei Veränderungen.

St. Magdalena (rechts) verlor beim Trainer-Debüt von Harald Kondert gegen Bad Schallerbach 1:2. Bild: Mewa

In der Landesliga West kehrten zwei Karls zurück auf die Trainerbank. Schwanenstadt-Manager Helmut Nussbaumer engagierte Karl Meister von St. Oswald. "Es gibt nicht einmal einen Vertrag, ich habe sofort zugesagt", so der ehemalige Spieler von Union Wels und LASK. Lange sah es beim Comeback des 60-Jährigen nach einem Punktgewinn aus – im Finish erzielte Herbstmeister Viktoria Marchtrenk aber das entscheidende 0:1. In Friedburg ist ebenfalls ein Mann mit Oberhaus-Erfahrung zurück an alter Wirkungsstätte. Karl Vietz war als Aktiver für Ried und Braunau tätig – er übernimmt vorübergehend zum insgesamt vierten Mal in Friedburg. Beim 2:0 in Utzenaich gelang dem Trainerfuchs ein Start nach Maß.

Weniger Glück hatte Altheim unter Neo-Coach Thomas Klochan, der zuletzt bei den Jungen Wikingern aus Ried sportlicher Leiter sowie Co-Trainer und Nachwuchs-Koordinator war: 2:3-Niederlage gegen SC Marchtrenk.

Auch im Osten gab es im Winter drei Veränderungen auf den Trainerbänken. Nach dem Abgang von St.-Magdalena-Trainer Gerhard Lindinger zu Regionalligist St. Florian konnten sich die Urfahraner mit Harald Kondert, dem bisherigen sportlichen Leiter der Akademie Linz, einigen. "Mit der höchsten Trainerprüfung in Europa, der UEFA-Profi-Lizenz, könnte er theoretisch auch Real Madrid trainieren", scherzte Sportchef Hans Halter. Half alles nichts: In seinem ersten Spiel verlor man gegen Bad Schallerbach 1:2. Besser lief es für Naarns neuen Trainer Rainer Friedinger beim 3:0 gegen Freistadt.

Den kuriosesten Trainerwechsel gab es in Dietach: Co-Trainer Wolfgang Martl beerbte kurz vor Meisterschaftsstart Robert Bartosiewicz. "Es hätten sonst einige Spieler aufgehört", sagt Dietach-Obmann Markus Sandmair. Bei Martls Premiere lieferten seine Kicker eine überzeugende Leistung ab und besiegten Herbstmeister SPG Pregarten 3:1.

