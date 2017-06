Sechs OÖ-Teams im OÖN-Check

LINZ. Für welchen Verein zeigt der Daumen nach oben, welcher Klub blieb hinter den Erwartungen? Die OÖN klären auf.

Daumen hoch für die OÖ-Drittligisten Vorwärts Steyr und Gurten. Bild: Moser

Aus und vorbei. Die Regionalliga-Kicker gehen nach dem Drittliga-Abschluss am Wochenende in die wohl kürzeste Sommerpause, die es je gab. Bereits am 26. Juni nehmen einige OÖ-Teams die Vorbereitung wieder auf, am 21. Juli wird schon wieder gekickt. Trotzdem bleibt Zeit, um die vergangene Saison Revue passieren zu lassen. Das OÖN-Fazit:

ATSV Stadl-Paura: Als einer der Top-Favoriten ist der Klub in die dritte Liga gestartet, übernahm sich aber mit einer teuren Mannschaft und zog sich aus dem Aufstiegskampf freiwillig zurück. Im Winter wurde der Sparstift angesetzt. Der Sparkurs geht nach dem 7:4 gegen Hartberg auch in der kommenden Saison weiter. Dass Neo-Coach Erich Renner trotz zahlreicher Abgänge im Frühjahr Platz vier schaffte, ist beachtlich.

SK Vorwärts Steyr: Mit einem deutlich geringeren Budget landete das Scheiblehner-Team auf Platz sechs. "Für uns war es eine sehr gute Saison." Die Philosophie, auf junge, talentierte und regionale Kräfte zu setzen, bleibt auch in der kommenden Saison bestehen.

Union Gurten: Dank des 1:1 gegen Deutschlandsberg beenden die Innviertler die Saison als Achte. Das ist die beste Platzierung in den bisherigen drei Spielzeiten in der dritten Liga.

Union St. Florian: Nach einer schwachen Herbstsaison waren die Sängerknaben mitten im Abstiegskampf. Der Start in das Frühjahr war mit sechs Siegen in Serie aber furios. Der Klub blieb auch in der Negativphase ruhig, das wurde belohnt.

SPG Pasching/LASK Juniors: Die Brunmayr-Elf schloss die Saison nach dem 1:1 bei Allerheiligen als Vierzehnter ab. Kein anderes Amateur-Team landete in den Regionalligen weiter hinten. Im Sommer wird es einen Umbruch geben. Gibt es in der neuen Spielzeit keinen Absteiger – was aufgrund der kommenden Ligen-Reform durchaus möglich ist –, werden die Schwarz-Weißen mit einer blutjungen Mannschaft an den Start gehen.

SV Grieskirchen: Für den Aufsteiger hat es einfach nicht gereicht. Als Schlusslicht geht es zurück in die OÖ-Liga. Da wird es mit Christian Heinle als Trainer und Stefan Pölzl als Sportchef ein neues Duo für den sportlichen Bereich geben. Auch auf der Spielerseite bleibt wohl kein Stein auf dem anderen.

