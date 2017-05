Sechs Klubs sind gefährdet

LINZ. Vor den letzten zwei Runden bleibt die Lage im OÖ-Liga-Abstiegskampf spannend.

Die Rieder Youngsters um Hutter (li.) siegten 3:2 bei Donau Linz. Bild: Mewa

Die abstiegsgefährdeten Klubs in der OÖ-Liga können immerhin in einem Punkt aufatmen: Am Mittwoch läuft jene Frist ab, bis zu der die OÖ-Teams in der Regionalliga bekannt geben müssten, dass sie einen freiwilligen Abstieg in die untere Klasse – die OÖ-Liga – anstreben. Bereits jetzt ist fix: Kein OÖ-Drittligist wird diese Möglichkeit wahrnehmen.

Da mit Grieskirchen lediglich ein OÖ-Team aus der dritthöchsten Spielklasse absteigt, gibt es in der OÖ-Liga nur zwei Absteiger. Während der letzte Platz trotz des 3:1 gegen Bad Ischl am vergangenen Wochenende schon länger an St. Martin/M.vergeben ist, wird der Kampf gegen den vorletzten Rang richtig brisant: Bad Schallerbach hat nach dem 0:0 gegen Perg vorerst die schlechteren Karten, liegt an der vorletzten Stelle. Das kann sich in den letzten beiden Runden dieser Saison aber noch ändern: Der Zehnte Weißkirchen ist nur fünf Punkte vom Fünfzehnten Bad Schallerbach entfernt. Kurz vor dem Saisonende stecken also noch sechs Mannschaften mitten im Abstiegskampf. "Nach dem 0:0 haben wir jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren, müssen auf die anderen hoffen", sagt Bad-Schallerbach-Sportchef Harald Ruckendorfer.

Positiv gestimmt ist Gerhard Obermüller, Trainer des Dreizehnten Perg: "Wir hatten im Frühjahr fast durchgehend sechs bis sieben Ausfälle. Jetzt sind endlich wieder alle fit, wir werden es schaffen." Durchatmen kann Neuhofen/Ried: Was der Profi-Mannschaft gestern in der Bundesliga nicht gelang, schafft das Amateur-Team wohl in der OÖ-Liga. Nach 0:2-Rückstand siegten die Innviertler noch 3:2 bei Donau Linz. "Das war eine beeindruckende Leistung", sagte Sportchef Gerald Eiblmayr. Weiter zittern müssen St. Marienkirchen nach dem 1:2 bei Oedt und Weißkirchen (1:2 gegen WSC/Hertha).

