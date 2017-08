Schwanenstadt-Coach Feichtinger schon weg

SCHWANENSTADT. Bei West-Titelkandidat Schwanenstadt gab es bereits einen Trainerwechsel

Mondsee (rot) schwimmt weiter auf der Euphorie- Welle, siegte in Sattledt 2:0. Bild: unknown

Nach einem Fehlstart in die Landesliga West war die Niederlage im Landescup gegen Windischgarsten für Schwanenstadt-Coach Andreas Feichtinger zu viel. Gegen den Vertreter der 1. Klasse Ost schied man mit 2:3 aus. "Das Auftreten der gesamten Mannschaft konnte man so nicht tolerieren. Deshalb waren wir der Meinung, dass es besser sei, die Zusammenarbeit gleich zu beenden", erklärt Manager Helmut Nussbaumer, der Samstag selbst interimistisch an der Linie übernahm und mit 3:0 gegen Esternberg gewann. "Die Cup-Niederlage war natürlich ein Wahnsinn, aber die Entwicklung der Mannschaft war in Ordnung. Ich glaube, dass diese Entscheidung geplant war", versteht Feichtinger den Rausschmiss nicht.

Positive Schlagzeilen schrieb SC-Marchtrenk-Keeper Kiyan Golkar. Im Schlager gegen Pettenbach konnte sich der Neuzugang, der im Sommer von Stadl-Paura kam, gleich zweimal innerhalb von zehn Minuten auszeichnen: Er hielt sowohl den Elfmeter von Andreas Pühringer (70.), als auch den von Vinicius Galvao Leal. (80.). Das brachte der Kensy-Elf den 1:0-Heimsieg.

Im Westen weiter furios unterwegs sind die Aufsteiger. Mondsee (2:0 in Sattledt) und Vorchdorf (3:1 bei Utzenaich) konnten auch bei ihrem zweiten Antreten in der Landesliga siegreich bleiben.

Hasanovic siegt gegen Ex-Klub

Der große Ost-Schlager stieg in Bad Schallerbach: Dort trafen im Duell der OÖ-Liga-Absteiger die Heimischen auf St. Martin im Mühlkreis. Die Trattnachtaler setzten sich mit einem klaren 4:1-Sieg durch. Kein Wunder, immerhin kennt Bad Schallerbach-Coach Samir Hasanovic St. Martin bestens, war früher selber Trainer im Mühlviertel. Hasanovic: "Wir haben einen perfekten Saisonstart hingelegt."

