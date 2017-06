Schlagen Außenseiter wieder zu?

LINZ. In 13 Relegationsduellen geht es in dieser Woche noch einmal um Auf- oder Abstieg.

Doppl-Hart (re.) "darf" in der Relegation noch einmal ran. Bild: Mewa

Die Meisterschaft ist vorbei, doch in dieser Woche spielt es sich noch einmal richtig ab: In 13 Relegations-Duellen kämpfen die Mannschaften jeweils um den Aufstieg oder um den Klassenerhalt. Mit einem 3:1 gegen Rohrbach sicherte Doppl-Hart in der Landesliga Ost den Schleuderstuhl-Platz ab und darf jetzt in der Saison-Verlängerung noch vom Klassenerhalt träumen. Bitter: Hätte das Team von Trainer Gerold Sturm in der vorletzten Runde kein 0:11-Debakel gegen Admira Linz kassiert, wäre man fix gerettet gewesen. Gallneukirchen hat nach dem 2:2 in Freistadt nämlich ebenso viele Punkte wie Doppl-Hart am Konto, aber die um acht Treffer bessere Tordifferenz. "Das Debakel gegen Admira hat weh getan, wir hatten jedoch im Frühjahr mehrmals die Chance, den Klassenerhalt zu sichern. Gegen Vorchdorf sind wir in der Relegation Außenseiter, wollen die zweite Chance aber trotzdem nützen", sagt Doppl-Hart-Coach Sturm.

In die Relegation muss mit starken 58 Zählern auch Bezirksliga-West-Vizemeister Utzenaich. "In zwei anderen Bezirksligen wären wir mit dieser Punktezahl klar Meister geworden", haderte Sektionsleiter Björn Weibold ein wenig mit dem Schicksal.

Auch "Kleine" dürfen hoffen

Diese Statistik dürfte dem Utzenaich-Funktionär aber Mut machen: In der Relegation trifft zwar oft "David auf Goliath", es zeigt sich aber, dass sich die unterklassigen Teams keineswegs verstecken müssen. In den bisherigen 68 Relegationsduellen seit der Einführung im Jahr 2012 setzte sich 33 Mal der Underdog durch.

Die Hinspiele sind für Donnerstag angesetzt, die Rückspiele sind für Sonntag geplant. Die jeweiligen Relegationsgegner können die Termine aber einvernehmlich verlegen. Wie die Relegations-Duelle aussehen könnten, sehen Sie in der Factbox – fix sind die Partien aber erst, wenn sie der Verband im Laufe des heutigen Tages bestätigt hat.

St. Florian zieht Team zurück

Bereits im Vorhinein eingegriffen hat St. Florian in die diesjährige Unterhaus-Relegation: Weil der Regionalligist sein Juniors-Team aus der Bezirksliga Ost für die kommende Saison zurückzieht, entgeht der beste Drittletzte in den 1. Klassen der Relegation. Außerdem steigt der fünftbeste Zweite der 2. Klassen ebenfalls direkt auf. Somit finden heuer statt den ursprünglichen 14 nur 13 Relegations-Duelle statt.

Die möglichen Relegationsduelle

Askö Vorchdorf (BS) – Askö Doppl-Hart (LLO)

TSV Utzenaich (BW) – SV Neumarkt (LLW)

Union Senftenbach (1SW) – ATSV Ranshofen (BW)

Vorwärts Steyr 1b (1O) – Sportunion Wolfern (BO)

Union Eggerding (1NW) – TSU Wartberg/Aist (BN)

FC Altmünster (1S) – Union Allhaming (BS)

SPG Westbahn/Stahl (2M) – ASV Haidershofen (1O)

SV St. Wolfgang (2S) – SV Roitham (1S)

SV Haslach (2NW) – Union Klaffer (1N)

SC Tragwein (2NO) – Union Perg 1b (1NO)

UFC Hartkirchen (2MO) – Askö SK Eferding/Fr. (1M)

SV Mining-Mühlheim (2SW) – ATSV Laab (1SW)

WSC/Hertha Wels 1b (2SO) – SV Freinberg (1NW)

Die endgültigen Partien werden erst heute vom Verband bekanntgegeben.

