Schlägt in der OÖ-Liga die Stunde der Interimstrainer?

LINZ. Gmunden, Edelweiß Linz und Oedt vertrauen bis zum Saisonende auf Feuerwehrmänner in der Coaching-Zone.

Es waren die großen Überraschungen der Woche: Die Fußball-OÖ-Ligisten Gmunden (heute, 18 Uhr, in Perg) und Edelweiß Linz (heute, 19 Uhr, bei WSC/Hertha Wels) informierten in den vergangenen Tagen über Veränderungen in der Coaching-Zone.

Es erwischte echte Trainer-Urgesteine: Fast neun Jahre stellte Christian Stumpf Edelweiß auf – er war damit der längstdienende Coach in der höchsten Liga des Bundeslandes. Auch Jürgen Brandstätter, der am Mittwoch in Gmunden seinen Rücktritt bekannt gab, war drei Jahre und neun Monate beim Team aus dem Salzkammergut tätig. Sektionsleiter Bernhard Niedermair dürfte den Verein ebenso verlassen.

Schlägt an diesem Spieltag die Stunde der Interimstrainer? Edelweiß vertraut beim Dritten WSC/Hertha auf die Dienste des ehemaligen slowakischen Teamspielers und 1b-Trainers Peter Slicho. Er wird von Routinier Akif Imamovic unterstützt. Bei Gmunden übernimmt Abwehrchef Petr Vorisek interimistisch. Außerdem kehrt Thomas Paulin als Co-Trainer zurück.

Auch bei Oedt gibt es am Samstag in Grieskirchen ein Debüt: Herbert Panholzer springt bis Saisonende als Feuerwehrmann ein. Kurios: Damit sind in dieser Runde bei zehn von 16 OÖ-Ligisten Trainer verantwortlich, die weniger als ein Jahr bei den Klubs sind.

In der Regionalliga könnte Vorwärts Steyr heute (18.55 Uhr) mit einem Sieg daheim gegen die Sturm Graz Amateure einen großen Schritt in Richtung zweite Liga machen: Rechtzeitig für das spannende Finish wurde Thomas Himmelfreundpointner nach seiner Verletzung am Syndesmoseband fit, sitzt bereits heute wieder auf der Bank.

