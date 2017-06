Schatas wurde ganz besonders gefeiert

LINZ. Der Trainer der UVB Vöcklamarkt hat sich den Titel "Mann der Saison" mehr als verdient.

Jürgen Schatas Bild: Hörmandinger

Um drei Uhr früh war am Vöcklamarkter Sportplatz noch immer einiges los. Meister wird man schließlich nicht jeden Tag. Und auch wenn man sich bei der UVB schon länger darauf vorbereiten konnte, so war der Abend der Medaillenübergabe doch ganz besonders. Fast noch mehr als die Spieler wurde dabei Trainer Jürgen Schatas von den Fans gefeiert. Er ist ein Fußball-Verrückter, wurde genau deshalb auch vom nunmehrigen Sportchef Gerhard Schweitzer geholt, um die Perspektivspieler an die Kampfmannschaft heranzuführen. Nach Schweitzers Rücktritt als Trainer übernahm er zusätzlich auch die Traineragenden in der Kampfmannschaft: "Es war eine großartige Chance, die ich einfach nützen musste."

Schatas lebt den Fußball – und freut sich auf die Zukunft. "Wir sind hervorragend aufgestellt und werden auch weiter unser ganz großes Ziel verfolgen, junge Spieler für die Zukunft auszubilden."

