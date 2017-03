SV Grieskrichen: Top-Torjäger rechtzeitig fit

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: Grieskirchen startet als Tabellen-Vorletzter die "Mission Klassenerhalt". Das Auftakt-Glück: Gegen Top-Team Hartberg kann die Elf von Trainer Helmut Wartinger nur überraschen.

Lindorfer (Lui) Bild: Foto Lui

„Wir haben nichts zu verlieren“, lautet für den SV Grieskirchen bereits zum Frühjahrs-Auftakt der Fußball-Regionalliga das Motto. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres trifft das Team von Trainer Helmut Wartinger auf Top-Team Hartberg. Eine dankbare Aufgabe für den aktuellen Tabellen-Vorletzten? „Ich denke schon. Wir können nur überraschen“, sagt Grieskirchen-Sportchef Ronald Scharschinger.

Im Kampf um den Klassenerhalt ruhen bei den Trattnachtalern die Hoffnungen vor allem auf Torjäger Daniel Lindorfer. Kurios: Der 31-jährige Routinier ist fast so etwas wie ein Neuzugang. Am 12. August 2016 machte der Stürmer beim 0:2 gegen Weiz sein letztes Spiel für Grieskirchen. Darauf folgt eine harte Zeit: Aufgrund gesundheitlicher Probleme konnte Lindorfer weder Fußball spielen, noch seiner Arbeit nachgehen. Sieben Monate später könnte er gegen Hartberg wieder sein Comeback geben. Scharschinger: „Seine Präsenz im Strafraum wird uns sicher sehr helfen.“

Doch nicht nur Lindorfer „verstärkt“ das Team: Mit Medi Sulimani, Okan Ekmekci und Filip Petanejk gab es bei Grieskirchen im Winter auch noch drei echte Neuverpflichtungen. „Alle drei sind wirklich gute Verstärkungen und haben sich bereits sehr gut eingefügt“, sagt Scharschinger.

Mit den Transfer-Aktivitäten hat der Klub auch bewiesen: Im Frühjahr will man alles unternehmen, um den Liga-Verbleib zu schaffen. Ein freiwilliger Rückzug in die OÖ-Liga, wie zuletzt bei einigen Drittligisten gemunkelt wurde, ist kein Thema. Scharschinger: „Wir werden sportlich alles geben, um die Liga zu halten. Fakt ist aber auch: Wir befinden uns gerade auf einem Abstiegsplatz. Also kann man die Diskussionen über einen freiwilligen Abstieg sowieso nicht führen.“

Wunschelf:

Fuchsjäger; Dimitrov, Petanejk, Pollak, R. Meister; M. Sulimani, Scharschinger, Ekmekci, Neuböck; Kerekov, Lindorfer.



OÖN-Prognose:

Der Frühjahrsauftakt mit Spielen gegen Top-Teams wie Hartberg, Stadl-Paura, Kalsdorf oder Lafnitz ist hammerhart. Gelingt es Grieskirchen, in diesen Spielen Punkte mitzunehmen, ist der Klassenerhalt sicher möglich. Der Kader ist aber klein. Viel hängt von der Trefferquote des wieder einsatzbereiten Stürmer Daniel Lindorfer ab.

Testspielergebnisse:

ASV St. Marienkirchen - SV Pöttinger Grieskirchen 1:1 (Tor: Kerekov)

SU St. Martin i.M. (OÖL) - SV Pöttinger Grieskirchen 1:4

SV sedda Bad Schallerbach (OÖL) - SV Pöttinger Grieskirchen 0:2

Union Raika Weißkirchen (OÖL) - SV Pöttinger Grieskirchen 0:7 (Tore: Neuböck 3, M. Sulimani 2, Meister, Kerekov)

SV Zaunergroup Wallern (OÖL) - SV Pöttinger Grieskirchen 0:3 (Tore: Edin Hodzic, Leibetseder, Neuböck)

WSC Hertha Wels (OÖL) - SV Pöttinger Grieskirchen 3:1 (Tor: Kerekov)

Transfers:

Zugänge: Okan Ekmekci (Wallern), Medi Sulimani (WSC/Hertha Wels), Filip Petanejk (Kroatien)

Abgänge: Harun Sulimani und Florian Madlmayr (beide WSC/Hertha Wels), Ivan Peric (SV Wallern), Kristijan Ascic (Edelweiß Linz)

Meisterschaftsstart:

Samstag, 11. März, 14 Uhr: Grieskirchen - Hartberg

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema