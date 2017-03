SPG Pasching/LASK: Die Platzierung ist egal

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: Vor dem Frühjahrsauftakt stehen die Youngsters der SPG Pasching/LASK Juniors auf Tabellenplatz acht. Eine Zahl, die für Trainer Ronald Brunmayr aber nur wenig Aussagekraft hat.

Trainer Ronald Brunmayr Bild: Gepa

Wie bei Amateurmannschaften üblich, wird auch im schwarz-weißen Lager darauf geachtet, so viele junge Spieler wie möglich vom Amateur zum Profi auszubilden. Mit Erfolg: Dominik Reiter, Thomas Mayer, Marko Raguz oder Kennedy Boateng - einige schafften in dieser Saison bereits den Sprung vom Drittligisten in den Kader des Profi-Teams.

Dass diese Entwicklung weiter gewährleistet wird, ist es für das Team von Trainer Ronald Brunmayr aber umso wichtiger, im Frühjahr als aktueller Tabellenachter nicht in den Regionalliga-Abstiegskampf zu rutschen. "Wir müssen die Klasse halten, weil die Regionalliga ein gutes Karrieresprungbrett für zukünftige Profispieler ist", sagt der 42-jährige SPG-Trainer.

Äußerst schwierig für die Verantwortlichen gestaltet sich oft die Kaderplanung. Brunmayr: „Teilweise bekommt man erst einen Tag vorher Bescheid, wer von oben runter spielt, oder eben bei den Profis benötigt wird. Aber das gehört auch zu den Aufgaben eines Amateure-Vereins, variabel zu sein. Meine Jungs wissen das und gehen sehr gut damit um.“

Eines ist aber beinahe im jeden Spiel gleich: Das niedrige Durchschnittsalter der SPG. Im Herbst liefen die Youngsters der Athletiker oft mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren auf. "Das macht mich sehr stolz. Da ist es auch ganz normal, wenn manchmal die nötige Konstanz noch fehlt", sagt Brunmayr.

An diesem Entwicklungsprozess gilt es im Frühjahr weiter zu arbeiten - mit Coach Brunmayr, dessen Name zuletzt in der Gerüchteküche immer wieder bei anderen Vereinen fiel. „Ich bin sehr zufrieden mit der Rolle, die mir der Verein bietet. Die Arbeit mit den Jungs bereitet mir sehr viel Freude.“

OÖN-Prognose:

Die Youngsters der Schwarz-Weißen haben mit Felipe Dorta zwar den zweitbesten Torschützen der Herbst-Saison verloren - dafür gibt es mit den wieder fitten Marko Raguz und Philipp Schmiedl zwei zusätzliche Offensiv-Optionen. Außerdem kann Coach Brunmayr im Frühjahr wohl vermehrt mit Verstärkungen aus dem Profi-Kader rechnen. Ein Platz unter den Top-Fünf ist für den aktuellen Tabellenachten keineswegs unrealistisch.



Die Wunschelf:

Penz; Lageder, Probst, Celic, Ullmann; Misic, L. Grgic, E. Huskic, D. Reiter; Raguz, Schmiedl.



Transfers:

Zugänge: Nemanja Celic, Stephan Drechsel, Amel Beglerovic, Teodor Brankovic, Kenan Zeckanovic (alle FAL)

Abgänge: Bojan Lugonja (Kooperationsspieler Liefering), Felipe Dorta (Wacker Innsbruck)



Testspielergebnisse:

SPG FC Pasching / LASK Juniors – Union Dietach (LLO) 2:1 (2:0)

SPG FC Pasching / LASK Juniors – SU St. Martin i. M. (OÖL) 2:3 (1:1)

SPG FC Pasching / LASK Juniors – Union Weißkirchen 3:3 (OÖL) (1:2)

SPG FC Pasching / LASK Juniors - SKU Amstetten (RLO) 2:0 (1:0)

SPG FC Pasching / LASK Juniors - USK Anif (RLW) 2:3 (2:0)

SPG FC Pasching / LASK Juniors - Austria Wien Am. (RLO) 1:3 (1:2)

SPG FC Pasching / LASK Juniors - USV Neuhofen/Ried Amateure (OÖL) 3:0 (2:0)

SPG FC Pasching / LASK Juniors – ASKÖ Oedt (OÖL) 4:1 (3:1)

SPG FC Pasching/ LASK Juniors - SV Wallern (OÖL) 2:0 (0:0)



Meisterschaftsstart:

Samstag, 11. März, 14 Uhr: Pasching/LASK - Kalsdorf

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema