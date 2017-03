SK Vorwärts Steyr: Behutsam heranwachsen

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: Vorwärts Steyr um Trainer Gerald Scheiblehner verfolgt einen ambitionierten Plan. Im Frühjahr will man die Herbst-Leistungen bestätigen, in der kommenden Saison soll der nächste Schritt erfolgen.

Die Vorwärts-Kicker Bild: Gepa

Trainer kommen und gehen - das ist im heutigen Fußball-Geschäft einfach „Part of the Game“. Nicht so bei Regionalligist Vorwärts Steyr: Im Sommer 2015 übernahm Gerald Scheiblehner in einer Umbruchphase den Trainerposten bei den Rotjacken - erst kürzlich wurde sein Vertrag in dieser Winter-Vorbereitung bis 2020 verlängert. „Das ist natürlich ein enormer Vertrauensbeweis“, sagt Scheiblehner. Präsident Reinhard Schlager sieht die langfristige Bindung, die einer echten Fußball-Ehe nahekommt, ebenfalls positiv: „Wir haben langfristige Ziele und wir denken auch langfristig. Ich und Gerald harmonieren perfekt miteinander.“

Diese Harmonie soll man bei der Vorwärts im Frühjahr auch auf dem grünen Rasen wieder sehen. Vielleicht auch im neuen Look? In der Wintervorbereitung wurde mit dem 3-5-2 verstärkt ein neues System einstudiert. Scheiblehner: „Vielleicht kommt es gleich zum Auftakt in Gurten zum Einsatz“. Die zweite Saisonhälfte steht auch unter dem Motto „Aufwärmen für die neue Saison“. Im Frühjahr will man die Herbst-Leistungen bestätigen, in der kommenden Saison soll der nächste Schritt erfolgen. „Auch wenn wir finanziell im unteren Drittel der Liga beheimatet sind, heißt das nicht, dass wir sportlich nicht oben mitmischen können“, sagt Vorwärts-Coach Scheiblehner.

Zumal im Jahr 2018 die Bundesliga auf zwölf Vereine und die zweite Spielklasse auf 16 Klubs aufgestockt wird. Ob mit diesem Gedanken auch bei Vorwärts Steyr gespielt wird? "Wenn wir es finanziell und sportlich schaffen, dann tendieren wir natürlich zur neuen zweiten Liga“, sagt Klub-Boss Schlager. Scheiblehner meint: „Die Regionalliga ist immer noch attraktiv. Ich glaube aber, dass sie in den nächsten Jahren von der neuen zweiten Liga abgelöst wird.“

Dafür muss aber noch viel passieren: Während die Kaderplanung für die kommende Spielzeit hinter den Kulissen schon weit voran getrieben wurde, gibt es vor allem auf der infrastrukturellen Ebene Baustellen. Das Vorwärts-Stadion verkommt immer mehr zur Ruine - Pläne für einen Neubau liegen als Großprojekt zwar angeblich schon in der Schublade, sind mittelfristig aber kaum umsetzbar. Auch die Trainingsbedingungen müssen verbessert werden. „Dahingehend gibt es Ideen, die wir demnächst verstärkt angehen wollen“, sagt Scheiblehner.



Wunschelf:

Großalber; Halbartschlager, Wimmer, A. Danninger, Staudecker; Ch. Pader, Himmelfreundpointner; Gotthartsleitner, Efendioglu, Sulejmanovic; Martinovic.



OÖN-Prognose:

Vorwärts Steyr befindet sich auf einem guten Weg, die Saison als bester Amateurverein Oberösterreichs abzuschließen. Mit Trainer Gerald Scheiblehner haben sie einen absoluten Fachmann auf der Betreuerbank, der weiß, wie er mit jungen Spielern umgehen muss. Die Youngsters haben es ihm im Herbst trotz anfänglichen Schwierigkeiten mit Leistung gedankt. Jetzt ist das Team eingespielt und wurde im Winter kaum verändert - bleibt die Mannschaft zusammen, werden die Vorwärts-Fans auch in Zukunft noch viel Freude haben.



Testspielergebnisse:

SV Wallern (OÖL) - Vorwärts 0:2 (Tore: Sulejmanovic, Testspieler Augustini)

SV Ried (Bundesliga) - Vorwärts 0:1 (Tor: N. Wimmer)

SV Ried Amateure (OÖL) - Vorwärts 5:0

Askö Oedt (OÖL) - Vorwärts 1:1 (Tor: Efendioglu)

SV Wallern (OÖL) - Vorwärts 2:4 (Tore: Martinovic 2, Ch. Bader 2)

Union Perg (OÖL) - Vorwärts 1:1 (Tor: Ratzenberger)

Vorwärts - SCU Ardagger 3:0 (1. NÖ Landesliga, Tore: Efendioglu 2, Martinovic)

Vorwärts - SV Gaflenz (1. NÖ Landesliga, Tore: Efendioglu, Gulajev)

Vorwärts Steyr - SC Liezen 3:1 (1. Landesliga Stmk., Tore: Martinovic 2, Gotthartsleitner)

Vorwärts Steyr - Wacker Innsbruck 1:5 (Tor: Gotthartsleitner)

Gmunden (OÖL) - Vorwärts Steyr 1:2 (Efendioglu, Hebesberger)



Transfers:

Zugänge: Moritz Gimpl (Anif), Felix Ratzenberger (FC Wels)

Abgänge: Michael Reisinger (Askö Pregarten), Fabian Kohl (Wolfern), Tomislav Zuljevic (Kroatien)



Meisterschaftsstart:

Samstag, 11. März, 14 Uhr: Gurten - Vorwärts Steyr

