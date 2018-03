SK Vorwärts Steyr: Alles ist angerichtet

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: Als Zweiter geht das Team von Trainer Gerald Scheiblehner in das Mini-Frühjahr. Das Ziel ist klar: Aufstieg in die neue zweite Liga.

Der Weg des SK Vorwärts zeigt nach oben. Doch ist der Verein reif für die Rückkehr in die zweite Liga? Bild: Moser

Wenn die Kicker von Regionalligist Vorwärts Steyr heute in den neuen Mannschaftsbus von "Lehner Busreisen" steigen, wird es ernst: Bei OÖ-Rivale Vöcklamarkt (19 Uhr) beginnt das Mini-Frühjahr in der dritten Liga. Zwölf Endspiele trennen das Team von Trainer Gerald Scheiblehner vom großen Traum: dem Aufstieg in die neue zweite Liga.

"Bis dato sind wir mit dem Steyrer Stadtbus zu den Spielen gefahren. In dem sitzen normal nur Schüler. Er war zwar kultig, aber nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht beflügelt unser neuer Bus vor den Auswärtsreisen auch die Spieler noch ein Stück", hofft Scheiblehner. Der Klub hat in der Winterpause generell alles unternommen, um den Aufstieg realisieren zu können. Mit Stürmer Mario Petter wurde das Team verstärkt - auch außerhalb des Platzes wurde an gewissen Schrauben gedreht: Die Stadion-Infrastruktur wurde verbessert, mit Jürgen Tröscher kam ein neuer Klubmanager.

An dieser Ernsthaftigkeit erkennt man ganz klar, dass Steyr die Chance nutzen will und im Jahr 2018 die langersehnte Rückkehr vom regionalen in den nationalen Fußball feiern möchte. "Ich erwarte einen Vierkampf um den Titel. Lafnitz bleibt für mich der Top-Favorit um die Meisterschaft, auch das Team der LASK Juniors schätze ich im Frühjahr sehr stark ein. Dazu kommen natürlich wir und die Amateure von Sturm Graz", sagt Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner. Ausschlaggebend ist für den 41-Jährigen ein guter Start in das Frühjahr: "Wir sind ja bekannt dafür, gerne in den ersten Spielen Punkte herzugeben. Deshalb haben wir das auch noch einmal extra angesprochen. Wir wollen unseren Punkte-Vorsprung nicht verlieren, sondern ausbauen."

Neben der sportlichen Qualifikation wird es in den kommenden Tagen auch außerhalb des grünen Rasens für die Vorwärts-Funktionäre noch einmal spannend: Bis 15. März muss der Klub sein Lizenz-Ansuchen, das dem Verein ungefähr 10.000 Euro gekostet hat, bei der Bundesliga abgeben. Kalkuliert wird mit einem Budget von rund einer Million Euro - momentan liegt es zwischen 600.000 und 700.000 Euro. Bei einem Aufstieg haben sich aber bereits einige Sponsoren bereit erklärt, ihr Engagement zu erhöhen.

Präsident Reinhard Schlager rechnet mit einem positiven Lizenz-Bescheid für die neue zweite Liga. Lediglich an der Spielfeldlänge muss noch etwas geändert werden. 105 Meter werden gefordert, der Platz im Vorwärtsstadion ist aber 107 Meter lang.



Die OÖN-Prognose:

Vorwärts wird den Aufstieg schaffen, hat fast alle direkten Konkurrenten noch daheim.



Transfers:

Zugänge: Mario Petter (ATSV Stadl-Paura), Michael Noggler (Bad Gleichenberg)

Abgänge: Moritz Gimpl (St. Peter/Au), Felix Ratzenberger (Grieskirchen)



Die Wunschelf:

Großalber; Halbartschlager, Wimmer, Danninger, Ph. Bader; Gotthartsleitner, Ch. Bader, Himmelfreundpointner, Lichtenberger; Petter, Efendioglu.



Die Testspielergebnisse:

SK Vorwärts Steyr - SV Gaflenz (NÖ-Liga) 4:3

SKU Amstetten (Regionalliga Ost) - SK Vorwärts Steyr 2:2

SK Vorwärts Steyr - Askö Donau Linz (OÖ-Liga) 2:0

SK Vorwärts Steyr - ATSV Neuzeug (Bezirksliga Ost) 4:0

SV Wallern (OÖ-Liga) - SK Vorwärts Steyr 1:2

WSC/Hertha Wels (OÖ-Liga) - SK Vorwärts Steyr 4:2

FC Liefering (Erste Liga) - SK Vorwärts Steyr 2:1

SK Vorwärts Steyr - SV Traun (Bezirksliga Ost) 4:1

SK Vorwärts Steyr - Okzheptes Kökschetau (KAZ) 3:4

Austria Wien U18 - SK Vorwärts Steyr 1:2

Edelweiß Linz (OÖ-Liga) - SK Vorwärts Steyr 0:2



Meisterschaftsstart

Freitag, 9. März, 19 Uhr: Auswärts bei Vöcklamarkt

