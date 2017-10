Runde der Mühlviertler

GALLNEUKIRCHEN. Gallneukirchen fügte Tabellenführer Bad Schallerbach erste Niederlage zu.

Freistadt (links) setzte sich im Mühlviertel-Derby gegen Lembach 4:0 durch. Bild: Pirkes

Bisher konnte OÖ-Liga-Absteiger Bad Schallerbach seiner Favoritenrolle in der Landesliga Ost gerecht werden, gewann alle sieben Spiele. In Gallneukirchen ging am achten Spieltag diese Serie aber zu Ende. "Alles ist möglich, war unser Motto für das Spiel", erklärte Trainer Dominik Nimmervoll. "Wir haben zuvor viel Taktik trainiert, und die Spieler haben das perfekt umgesetzt", sah er das gute Defensivverhalten als ausschlaggebenden Punkt. Neben der Überraschung der Runde schnitten aber auch die weiteren Mühlviertler Vertreter sehr stark ab. Katsdorf feierte einen 2:1-Heimsieg gegen Dietach, Pregarten setzte sich mit 4:1 in Sierning durch. Eine 0:4-Niederlage kassierte zwar Lembach – die Punkte blieben im Derby gegen Freistadt trotzdem nördlich der Donau.

Gibt es gar einen Aufschwung der Mühlviertler Teams? "Es tut sich zumindest jeder schwer gegen Mühlviertler Mannschaften", sagt Pregartens Sportchef Klaus Brandstetter. "Einfach weil hier ehrlicher Fußball gespielt wird, die Bereitschaft und Einstellung der Spieler ganz hervorragend sind." Auch Trainer Wolfgang Gruber bestätigt: "Gerade Gallneukirchen kann spielerisch starken Teams mit seinem aggressiven Stil wehtun."

Kluge Wahl in Pettenbach

Im Westen bleibt es weiterhin spannend, nur drei Zähler trennen die bislang sieben besten Vereine. Neuer Tabellenführer ist Viktoria Marchtrenk nach einem 2:0 in Schärding. Bei Pettenbach feierte der erst während der Vorwoche installierte Neo-Trainer Reinhard Klug einen gelungenen Einstand: Beim 3:1-Erfolg gegen Friedburg konnten die Almtaler schon vor der Pause die Weichen auf Sieg stellen.

