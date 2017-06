Rigger-Comeback bei Vorwärts Steyr

STEYR. Ex-Präsident Jörg Rigger kehrt als Sponsor zu Regionalligist Vorwärts Steyr zurück.

Jörg Rigger wird bei der Vorwärts wieder im Sponsoring aktiv sein. Bild:

Kurz vor dem letzten Saisonheimspiel am heutigen Freitag gegen Stadl-Paura gibt es gute Neuigkeiten in Sachen Sponsoren. Der ehemalige Hauptsponsor Wohnbau 2000 wird die Rot-Weißen in den kommenden drei Saisonen wieder unterstützen. Präsident Reinhard Schlager und der Vorsitzende des Wirtschaftsbereirates Michael Obermair haben heute mit Jörg Rigger die Details der Zusammenarbeit geklärt.

"Jörg Rigger hat die Vorwärts in den letzten beiden Jahren immer mitverfolgt und gesehen, dass wir gute Arbeit leisten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir eine Vereinbarung über drei Jahren treffen konnten", sagt Schlager. Das Logo von Wohnbau 2000 wird ab der neuen Saison auf der Rückseite der Vorwärts-Dressen zu sehen sein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema