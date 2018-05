Riedl ist Top-Favorit

LINZ. 36-Jähriger könnte St.-Valentin-Coach werden.

Peter Riedl Bild: Lui

In dieser Woche soll das Geheimnis gelüftet werden, wer neuer Trainer bei OÖ-Ligist ASK St. Valentin wird. Im Sommer werden sich nach drei Jahren bekanntlich die Wege des Aufsteigers mit Noch-Coach Harald Gschnaidtner trennen.

Sein Nachfolger dürfte im eigenen Ort gefunden worden sein: Ex-Profi Peter Riedl stammt aus St. Valentin und soll der Top-Favorit auf den Trainerposten beim aktuellen Tabellenelften der höchsten Liga des Bundeslandes sein. Warum der Wechsel noch nicht offiziell gemacht wurde? Der 36-Jährige ist momentan noch in der niederösterreichischen Landesliga bei St. Peter/Au tätig.

Während St. Valentin nach dem 0:0 in Gmunden vier Runden vor dem Saisonende acht Punkte von einem Abstiegsplatz weg ist, wird es für Micheldorf nach dem 0:3 gegen die Jungen Wikinger ernst: Weil St. Marienkirchen Bad Ischl 4:3 besiegte, sind die Kremstaler neuer Vorletzter. Droht dem Liga-Dino der Gang in die Landesliga, wird wohl auch Almir Memic, einer der längstdienenden Trainer in der OÖ-Liga, Micheldorf verlassen. (hof/rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema