Ried-Legende Drechsel wird Trainer in Bezirksliga

TRAUN. Bezirksliga-Ost-Klub HAKA Traun präsentierte mit Herwig Drechsel einen prominenten neuen Trainer.

Herwig Drechsel ist neuer Traun-Coach. Bild: GEPA

Herwig Drechsel ist neuer Trainer beim Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost. "Ich habe mich von Anfang an sehr intensiv mit der Aufgabe bei HAKA Traun auseinander gesetzt. Die Entscheidung ist mir schlussendlich leicht gefallen, da ich eine sehr hohe Meinung von der Mannschaft habe und mich mit der Vereinsphilosophie - junge Spieler sportlich und sozial zu entwickeln - absolut identifizieren kann. Oberstes Ziel ist natürlich der Aufstieg und ich bin mir sicher, dass wir dieses Ziel mit den vorhandenen Strukturen erreichen können. Wir müssen von Anfang an als Team daran glauben und mit konzentrierter Arbeit den Weg bestreiten", sagt Drechsel über seine Aufgabe.

Traun-Obmann Gerhard Hackl freut sich, dass der Deal mit dem Rieder Jahrhundertspieler zustande gekommen ist: „Wir haben uns bei der Suche Zeit gelassen und zuerst das genaue Profil erstellt. Wichtig war uns, dass es jemand aus der Umgebung von Traun ist, der sich auf die Entwicklung junger Spieler fokussiert. Seine erfolgreiche Karriere und vor allem die Arbeit in der Akademie Ried haben Herwig Drechsel bereits von Anfang an zu einem unserer Favoriten gemacht. Die Gespräche verliefen von Anfang an gut und so sind wir auch letztlich rasch zu einer Einigung gekommen. Er passt genau in unser Konzept!“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema