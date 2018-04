Reiter: "Werden keinen Trainer abwerben"

LINZ. OÖ-Liga: Tabellenführer Wallern trifft auf FC Wels.

Stefan Reiter auf Trainersuche Bild: (Lui)

Ab der ersten Runde war Oedt Tabellenführer in der Fußball-OÖ-Liga – am jüngsten Spieltag verloren die Trauner mit dem 0:1 gegen Micheldorf aber den Platz ganz oben an Wallern. Die Trattnachtaler gehen in dieser Saison heute beim FC Wels (19 Uhr) also erstmals als Spitzenreiter in ein Ligaspiel. Ob dem Team von Trainer Max Babler auch die Rolle des Gejagten liegt?

"Das soll keinen Unterschied ausmachen. Wir haben sowieso nie auf den Tabellenplatz geschaut, beschäftigen uns nur mit unserem Spiel", sagt Babler. Und das funktioniert prächtig: Im Frühjahr wurden alle sechs Partien gewonnen – Wallern holte in der Rückrunde bisher sechs Zähler mehr als Oedt.

Nach der Trennung von Trainer Christian Mayrleb ist dort vieles offen. Manager Stefan Reiter: "Wir werden jetzt mit Sicherheit keinen Trainer von einem anderen Klub abwerben. Entweder, wir finden jetzt schon einen Trainer, der bei keinem Klub unter Vertrag steht, und uns langfristig helfen kann. Oder wir suchen einen Trainer bis Sommer, dem wir bereits vor der Bestellung ganz klar sagen, dass kommende Saison ein Betreuer kommt, der dann frei ist."

Das würde etwa auf Stefan Rapp zutreffen. Der aktuelle Kapfenberg-Trainer wäre erst ab Sommer zu haben.

