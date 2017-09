Regionalliga Vöcklamarkt war bei der "Bruno-Gala"

VÖCKLAMARKT/WIEN. Die Hausruckviertler auf einer Stufe mit den Top-Trainern Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl.

V.l.n.r: Vöcklamarkts Ehrenpräsident Pesendorfer, ÖFB-Präsident Windtner, Erfolgstrainer Gludovatz und Vöcklamarks Finanzchef Schmid. Bild: OÖN

Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt die Union Volksbank Vöcklamarkt. Bei den "Bruno-Awards" der österreichischen Spielergewerkschaft "Vereinigung der Fußballer" war auch der heimische Fußball-Regionalligist unter den Nominierten für eine der begehrten Auszeichnungen.

Und damit stand der Unterhaus-Verein auf einer Stufe mit Größen wie den Erfolgstrainern Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl, mit den Spitzenteams LASK und Red Bull Salzburg, sowie mit Oliver Glasner und Klaus Schmidt. Sie alle waren ebenfalls für einen der begehrten Preise nominiert.

Ehrenpräsident Gallus Pesendorfer und Finanzchef Wolfgang Schmid waren deshalb als Ehrengäste bei der Verleihung im Wiener Rathaus anwesend. Die Hausruckviertler waren in der Kategorie "Erfolgreichster und Beliebtester Unterhaus-Verein" in das Finale der Top-3 gekommen. Auch wenn man am Ende den ersten Platz ganz knapp verpasst hatte, so war Ehrenpräsident Pesendorfer doch mehr als glücklich. "Es ist eine besondere Auszeichnung für unseren Verein – und ein Verdienst aller Sieger und Mitarbeiter." Besonders freute sich Pesendorfer, dass plötzlich ÖFB-Präsident Leo Windtner und Erfolgstrainer Paul Gludovatz am Vöcklamarkter Tisch vorbeischauten. "Beide haben gemeint, dass wir genauso den ersten Platz verdient gehabt hätten. Das ehrt uns."

Die Vorbereitungen für den nächsten Höhepunkt laufen bereits auf Hochtouren: Am 20. September kommt die Wiener Austria im ÖFB-Cup nach Vöcklamarkt. Karten für den Pokal-Schlager sind im Fanshop der Grün-Gelben erhältlich. 500 Tickets wurden schon verkauft.

