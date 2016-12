Rebellion gescheitert: FC Wels bleibt gespalten

WELS. Nach dem Hinauswurf von Trainer Erich Renner herrscht Unruhe beim OÖ-Liga-Dritten.

"Es gab keine Mehrheit für die Enthebung des Vorstands", verkündete Obmann-Stellvertreter Paul Peterstorfer nach der außerordentlichen Generalversammlung am Dienstagabend. Diese wurde einberufen, weil ein Teil der Funktionäre die Ablöse von Obmann Juan Bohensky forderte. Im November war es zu einem Zerwürfnis zwischen dem Obmann des OÖ-Liga-Vereins und seinem Trainer Erich Renner gekommen. Der Erfolgscoach wurde daraufhin entlassen: "Er hat sich durch unqualifizierte Äußerungen ins Abseits gestellt", begründet Bohensky den Hinauswurf des Trainers und Namenspaten der neuen Sportarena in Wimpassing.

Renner betreibt auch eine Zubehörfirma für Fliesenleger. Der Sponsorvertrag mit seiner Firma wurde auf fünf Jahre fixiert. Zuletzt wurde der entlassene Trainer mit Regionalligist ATSV Stadl-Paura in Verbindung gebracht. Bei der Generalversammlung waren weder Renner noch Bohensky im Saal. Der Obmann liegt nach einer Knie-Operation im Spital.

Bohenskys Gegner wollten den früheren Nachwuchsleiter Patrick Pangerl an die Spitze hieven. Warum der Versuch scheiterte, begründet Pangerl mit der einseitigen Auslegung des Vereinsstatuts durch den Vorstand: "Unsere mehr als 100 Vollmachten von nicht teilnehmenden Mitgliedern hat der alte Vorstand nicht zugelassen. Unseren Rechtsvertreter Mag. Hirsch hat man bei der Generalversammlung nicht einmal hineingelassen. Wenn die Vollmachten gegolten hätten, wäre es eine eindeutige Sache gewesen", glaubt Pangerl.

Wie die Kluft zwischen beiden Lagern nun geschlossen werden soll, kann momentan niemand im Verein beantworten. "Wir sind sportlich erfolgreich, hatten eine tolle Herbstsaison. Der Verein hat sich auf den ruhigsten Winter seit Jahren vorbereitet", zuckt Pressesprecher Lukas Aitzetmüller mit den Achseln.

Nach dem gescheiterten Putschversuch ist die Vereinsführung um Ruhe bemüht. Man habe Pangerl und seinen Mitstreitern die Hand zur Versöhnung ausgestreckt, heißt es. "Ich bin mir da nicht so sicher und warte jetzt einmal die Konsequenzen ab", spekuliert Bohenskys Gegenspieler mit bösen Folgen für ihn und seine Mitstreiter bis hin zu einem Ausschluss.

Neuer FC-Wels-Trainer Davorin Kablar

Sportlich ist der Blick aufs neue Jahr beim FC Wels von leisem Optimismus getragen. Mit Davorin Kablar wurde ein neuer Trainer verpflichtet, der als Spieler bei Ried und Pasching mehrjährige Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Zuletzt war der 39-jährige Kroate beim Askö Oedt engagiert. Mit zehn Punkten Rückstand auf den Tabellenersten Vöcklamarkt erscheint ein Aufstieg in die Regionalliga unwahrscheinlich. Mit dem Abstieg werden die Welser genauso wenig zu tun haben.

Bei der Welser Stadtmeisterschaft am Freitag wird der neue Trainer noch fehlen. Auf der Bank sitzt der Coach der FC-Wels-Juniors, Mario Sipura. Der FC Wels wird wie der Stadtrivale WSC Hertha mit vorwiegend jungen Spielern antreten.

44. Welser Hallenmeisterschaft: Das diesjährige Hallenturnier beginnt am Freitag, 30. Dezember, um 16 Uhr in der Sportarena Wels-Lichtenegg. Acht Mannschaften kämpfen um den Sieg. Das Ladies-Blitzturnier startet um 14 Uhr. Veranstalter ist der ASK Blaue Elf.

