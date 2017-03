Rauswurf als Türöffner für Karrieresprung

Vor drei Jahren zu schwach für die OÖ-Liga, heute Profi in der griechischen Super League

Aleksandar Stanisavljevic (re.) kickte 2013 noch im Vorwärts-Trikot. (Lui 2) Bild: Foto Lui

Nach nur acht Frühjahrsspielen im Trikot des damaligen OÖ-Ligisten Vorwärts Steyr war für Aleksandar Stanisavljevic in der Saison 2012/2013 schon wieder Schluss beim Kultklub. Der technisch beschlagene Edelzangler wurde suspendiert. "Er wurde in Hinblick auf die Regionalliga geholt, seine Auftritte in der niedrigeren OÖ-Liga waren aber katastrophal", sagte sein damaliger Trainer Adam Kensy am 11. Mai 2013 in den OÖNachrichten.

Zu diesem Zeitpunkt konnte der Ex-Vorwärts-Coach noch nicht ahnen, welchen Karrieresprung der mittlerweile 27-jährige Stanisavljevic, der aus dem Braunauer Nachwuchs stammt und die Rieder Akademie absolvierte, hinlegen würde.

Fast vier Jahre später ist der Offensivspieler nämlich Profi – schaffte nach Stationen in Serbien von Vojvodina den Sprung in die griechische erste Liga zu Asteras Tripoli und hält mittlerweile bei einem Marktwert von 600.000 Euro. Sein bisheriger Karrierehöhepunkt: Mit Ex-Klub Vojvodina warf er 2015 in der Europa-League-Qualifikation den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua hinaus – erzielte dabei sogar ein Tor. In der laufenden Saison in der griechischen Super League hält Stanisavljevic bei drei Toren und einem Assist. "Er hat damals nicht alles getan, was ich wollte. Ich vergleiche ihn gern mit Marko Arnautovic, der ebenfalls aus Lektionen gelernt hat. Vielleicht habe ich ihm sogar geholfen", sagt sein Ex-Coach Kensy heute.

