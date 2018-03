"Rapid-Viertelstunde" in Wels

WELS. WSC/Hertha gewann auf jenem Platz, auf dem Rapid zuletzt trainiert hatte.

Jubel in Wels Bild: Scharinger

"Man kann nicht immer groß aufspielen. Solche Spiele muss man auch einmal ohne Glanz gewinnen", sagte WSC/Hertha-Sportchef Andreas Steininger nach dem 2:1 gegen Weißkirchen. Mit Mario Müller (76.) und David Klausriegler (90.) drehten ausgerechnet zwei ehemalige Kicker der Zebras nach der Gäste-Führung durch Wolfgang Klapf die Partie.

Dabei bewies WSC/Hertha-Coach Stefan Kuranda ein Goldhändchen, er brachte die Siegtorschützen von der Bank. Die eingewechselten Joker schlugen in der "Rapid-Viertelstunde" eiskalt zu.

Das ist kein Zufall: Der Rapid-Geist schwebt seit einer Woche über der Messestadt. Vor dem Auswärtsspiel des Bundesligisten im vorarlbergerischen Altach machte das Team von Trainer Goran Djuricin nämlich Halt in Wels, durfte eine Einheit am WSC/Hertha-Kunstrasenplatz einlegen. Und genau auf diesem Plastikgrün schlug die Kuranda-Elf jetzt eine Woche später am Samstag zwei Mal in den legendären letzten 15 Minuten zu.

Das, obwohl eigentlich auf Naturrasen gespielt werden sollte – die Partie wurde aufgrund des Wetters aber auf den Kunstrasen verlegt. Vielleicht sollte man das jetzt öfter machen – um den Rapid-Geist nicht zu verärgern... (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema