Punkteteilung im Duell der großen Namen

Oedt-Torjäger Radovan Vujanovic traf gegen WSC/Hertha Wels zwei Mal per Freistoß

Sulimani (re.) gegen Höfler (Mewa) Bild:

Radovan Vujanovic, Mario Reiter oder Ali Hamdemir auf der einen Seite – Robert Lenz, Haris Bukva oder Florian Krennmayr auf der anderen. Der "Clásico" in der OÖ-Liga zwischen Oedt und WSC/Hertha Wels hatte es in sich – und hielt auch das, was die großen Namen der Ex-Profis auf beiden Seiten versprochen haben.

Beim 3:3 kamen die Zuseher voll auf ihre Kosten. "Es war ein Spiel auf Regionalliganiveau", sagte Oedt-Sportchef Andreas Hofmann. In der dritten Liga bewies Ex-LASK-Kicker Radovan Vujanovic mit 56 Toren in 56 Spielen bereits seine Torjäger-Qualitäten – eine Liga tiefer traf er für die Hausherren aus dem Linzer Vorort am Wochenende mit zwei sehenswerten Freistoßtoren.

Eine Macht bleibt Tabellenführer Vöcklamarkt. Beim 3:0 gegen Wallern halfen aber auch äußere Bedingungen mit. "Der Wind war im ersten Durchgang auf unserer Seite", sagt Vöcklamarkt-Trainer Jürgen Schatas. In der ersten Hälfte schossen die Hausruckviertler alle drei Tore.

