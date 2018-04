Punkteabzug im Titelkampf

LINZ. Gleich zwei Spiele von St. Magdalena wurden mit 0:3 strafverifiziert.

St. Magdalena – hier beim 1:0 gegen Freistadt – unterlief in der Winter-Übertrittszeit ein Transfer-Fauxpas. Bild: Mewa

Am Ende der Saison können wenige Punkte über Aufstieg oder Abstieg entscheiden – im schlimmsten Fall sogar Tore. Gar nicht auszurechnen, wenn St. Magdalenas Transfer-Fauxpas nach der Meisterschaft noch einmal Thema wird. Der Klub aus der Landesliga Ost holte im Winter Sükrü Yigit Yilmaz und setzte ihn bei der 1:2-Niederlage zum Frühjahrsauftakt gegen Bad Schallerbach und beim 1:1 gegen St. Ulrich in Runde 15 auch ein. Beide Spiele wurden jetzt vom Strafsensat des OÖ-Fußballverbands am grünen Tisch jeweils mit 0:3 strafverifiziert. Der Grund: Der 22-Jährige hätte 18 Monate für keinen Verein ein Spiel bestreiten dürfen, um reibungslos zu St. Magdalena wechseln zu dürfen. Das war aber nicht der Fall. Ausgerechnet Yilmaz-Ex-Verein Edelweiß Linz machte die Urfahraner darauf aufmerksam.

"Zum Glück haben wir durch diese komplizierte Geschichte nur einen Punkt verloren", sagt St. Magdalenas Obmann Christian Schilcher. Er ist froh, dass man schon jetzt dahinter kam. Die nächsten drei Frühjahrsspiele – einschließlich des 1:0-Erfolgs am Wochenende gegen Freistadt – wurden nämlich alle gewonnen. Schilcher: "Sonst wären weitere Punkteabzüge dazugekommen."

Rot für Guerrib

Kurios: Mit Bad Schallerbach (zwei Tore extra) und St. Ulrich (zwei Punkte und drei Tore extra) haben zwei Teams, die sich im Auf- und Abstiegskampf befinden, einen Vorteil erhalten.

Das ärgert Martin Brandl, Obmann von Liga-Rivale SPG Pregarten. "Eine schwierige Situation für den Verband, der laut Regulativ richtig entschieden hat. Bitter wäre es, wenn es uns im Extremfall belastet." Vorerst kann Brandl aber durchatmen: Denn Bad Schallerbach erhielt beim 1:3 gegen Schlusslicht Sierning einen doppelten Rückschlag. Neben der Niederlage verlor der Liga-Favorit auch noch Goalgetter Miliam Guerrib nach einer Tätlichkeit mit Rot. Er wird damit auch in den nächsten Spielen fehlen.

Nicht mehr bei Sattledt ist Bela Hegedüs: Der 56-Trainer musste nach der 0:1-Niederlage in Utzenaich gehen.

