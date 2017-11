Prügelknabe wurde zu Titel-Kandidat

WARTBERG. In den vergangenen zehn Saisonen landete die Sportunion Wartberg an der Krems in der 2. Klasse Südost – der letzten Unterhausliga des Bundeslandes – fünf Mal an der letzten Stelle, wurde zwei Mal Vorletzter.

Wartbergs Pavlovic (li.) Bild: Dietmaier

Diese Schreckens-Bilanz gehört jetzt endlich der Vergangenheit an. Denn: Aus dem einstigen Prügelknaben wurde in dieser Saison ein Titelkandidat. Obwohl das gestrige Gastspiel beim 1b-Team von OÖ-Ligist Micheldorf abgesagt werden musste, liegt das Team von Trainer Jozsef Weiss auf Platz drei. Wie die wundersame Wandlung zu erklären ist? "Wir haben im Sommer einen neuen Trainer geholt und auch am Spielersektor etwas verändert. Die Motivation ist dadurch um einiges gestiegen", sagt Sektionsleiter Markus Lindorfer. Während in den vergangenen Jahren sogar an das Aufhören gedacht wurde, blickt man jetzt nach vorne. Lindorfer: "Vielleicht gelingt uns in den nächsten Jahren einmal der Aufstieg in die 1. Klasse." (rawa)

