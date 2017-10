Pregartens Erfolgsmodell

PREGARTEN. Vor dem Spitzenspiel bleibt die SPG als einziges Team weiter ungeschlagen.

Die SPG Pregarten (links mit Lukas Zelenicky) ist vor dem Schlager gegen Leader Bad Schallerbach in guter Form: 2:1-Erfolg bei Freistadt. Bild: Berles

Diese Zusammenarbeit ist ein echter Volltreffer: Seit Sommer bilden die ehemaligen Rivalen Askö und Union Pregarten eine Spielgemeinschaft – nach dem 2:1 bei Freistadt ist das Team von Trainer Wolfgang Gruber mit sieben Siegen und drei Remis das einzige noch ungeschlagene Team in der Landesliga Ost. Einen Zähler liegt Pregarten hinter Spitzenreiter Bad Schallerbach. Am kommenden Samstag kommt es zum direkten Spitzenduell.

Nicht nur in der Kampfmannschaft läuft es sehr gut, besonders im Nachwuchs konnte man von der Zusammenlegung profitieren. "Die Qualität im Nachwuchs wurde drastisch erhöht", freut sich Obmann Martin Brandl. Nachwuchschef Reinhard Brandstetter kann auf 36 Trainer für zwölf Nachwuchsteams zurückgreifen, Ex-Union-Legende Hermann Wolfsegger betreut etwa das U11-Team.

Einige junge Talente – wie die erst 18-jährigen Alex Pöppl oder Maximilian Wögerer – konnten bereits Kampfmannschaftserfahrung sammeln. Auch auf Funktionärsebene hat man einen super Draht zueinander gefunden. Die "Achterbande", wie Martin Brandl die acht Gründer der neuen SPG scherzhaft nennt, hat ganze Arbeit geleistet. Sowohl im ASKÖ-Stadion (acht Heimspiele) sowie auf der Union-Anlage (fünf Heimspiele) ist die SPG gut drauf. Jetzt hat man Lust auf mehr. Brandl: "Auch Bad Schallerbach ist nicht unschlagbar."

Braunau wieder vorne

Zwei tolle Derbys gab es in der Landesliga West: Viktoria Marchtrenk verlor beim 2:2 gegen SC Marchtrenk die Tabellenführung an Braunau (2:0 in Altheim). Ausgerechnet Patrick Hamader, Bruder von Viktoria-Spielertrainer Dominik Hamader, traf für den SC im Stadtduell zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema