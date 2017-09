Praktikant Grubeck in doppelter Mission

LINZ. Der 22-Jährige stürmt für Drittligist LASK Juniors OÖ und arbeitet auch außerhalb des Platzes für den Klub.

Grubeck zeigt sich in Torlaune: In acht Regionalliga-Spielen machte er bereits sieben Tore. Bild: Mewa

Er war einer der kuriosesten Transfers in dieser Sommer-Übertrittszeit. Aber nicht, weil Valentin Grubeck als 22-jähriger Stammspieler von Zweitligist Austria Lustenau den Weg in die dritte Liga zu LASK Juniors OÖ machte. Sondern weil der Schärdinger beim LASK in doppelter Mission agiert.

Grubeck macht beim zweiten Team der Schwarz-Weißen – wie beim 3:2 gegen Allerheiligen – nicht nur Tore, er ist zeitgleich auch Praktikant beim Klub. "Diese Konstellation gibt es nicht so oft. Es taugt mir aber voll", sagt Grubeck.

Der Grund: Der Angreifer begann mit dem Studium "Sport und Eventmanagement" und absolviert dafür gerade ein verpflichtendes Praktikum in der Marketing-Agentur "Kernkompetenzen" von LASK-Vizepräsident Thomas Kern. Grubeck: "Ich habe im Sommer lange nicht gewusst, welchen Weg ich einschlagen soll. Ganz wollte ich mit dem Profi-Geschäft nicht abschließen. Als dieses LASK-Angebot kam, war ich sofort überzeugt."

Jetzt dreht sich für den Offensivspieler oft der ganze Tag um das runde Leder. "Nach dem Training geht es in die Arbeit. Auch da haben viele Projekte mit dem LASK zu tun."

Von Fußball kann der gebürtige Schärdinger gerade einfach nicht genug bekommen – das war nicht immer so. "Ich habe schon einiges erlebt, war bei Klubs, bei denen es drunter und drüber gegangen ist", spricht der einstige Austria-Wien-Spieler eine Prügel-Attacke von Rapid-Fans ihm gegenüber an.

Traum von der zweiten Liga

Das ist aber alles vergessen – Grubeck fühlt sich nach Stationen außerhalb Oberösterreichs endlich wieder daheim: "Beim LASK ist es fast so etwas wie eine Wohlfühloase." In der Tat: Mit 15 Punkten aus acht Spielen kann man im Lager der Linzer mehr als zufrieden sein. Grubeck lässt die LASK Juniors mit seinen Toren sogar vom Sprung in die neue zweite Liga träumen: "Man darf sich jetzt von uns aber nicht zu viel erwarten. Unsere Mannschaft ist extrem jung."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema