Petter-Triple zum Auftakt der Heim-Wochen

STADL-PAURA. Ein starker Start in die Heim-Wochen gelang ATSV Stadl-Paura in der Fußball-Regionalliga mit dem gestrigen 5:3 gegen Allerheiligen.

Weil der Klub von Trainer Erich Renner aufgrund der Platzsanierung des Hauptfeldes im Herbst sieben Spiele auswärts austragen musste, hat der Verein im Frühjahr sieben Heimspiele in Folge. Gestern gelang ein Auftakt nach Maß: Beim Heimerfolg gegen die Steirer ging es turbulent her. Dank eines Triple-Packs von Stürmer Mario Petter (10., 42., 48.) und eines Treffers von Raphael Hofstätter (45.) stand es nach 48 Minuten 4:0 für die Hausherren. In den darauffolgenden 20 Minuten hatten die Gäste auf 3:4 verkürzt, ehe Hristo Krachanov den 5:3-Endstand erzielte. Weiterhin sieglos im Frühjahr bleibt Schlusslicht Grieskirchen: Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Lafnitz beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer immer noch mindestens sieben Punkte.

Eine hitzige Schluss-Viertelstunde gab es im OÖ-Liga-Topspiel zwischen Donau Linz und Oedt. Bojan Mustecic brachte die Gäste (72.) in Führung, den Blau-Gelben gelang durch Joker Marjan Gamsjäger (85.) der Ausgleich. Im direkten Gegenschlag Traf Radovan Vujanovic zum 2:1 für Oedt.

