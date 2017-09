Pettenbach als Vorzeige-Verein

PETTENBACH. Bei den Almtalern genießt das Frauen-Team einen großen Stellenwert.

Pettenbachs Nowak Bild: Feichtinger

"Der Frauenfußball ist das Beste, was uns in den vergangenen zehn Jahren passiert ist", schwärmt Pettenbach-Sektionsleiter Fritz Waldhör. Sein Verein unterstreicht, dass Frauenteams auch in männerdominierten Fußballvereinen auf große Akzeptanz stoßen können – wie ein Lokalaugenschein bei der Union Pettenbach beweist.

Vor sieben Jahren stiegen die Almtalerinnen in den Meisterschaftsbetrieb der damaligen Frauenklasse Ost ein – Kapitänin Lena Zorn erinnert sich: "Zu Beginn wurden wir beim Training oder Spiel oft nur belächelt, mittlerweile fühlen wir uns aber als ein Teil des Klubs."

Im Vergleich zu anderen Vereinen rangieren die Ladys intern nämlich gleich hinter der Herren-Kampfmannschaft. Beispielsweise werden die Termine der Frauenelf unmittelbar nach der Fixierung der Spielzeiten für die Männer – und noch vor den Nachwuchsspielen oder dem Seniorenteam festgelegt.

Auch bei den Trainingsmöglichkeiten gibt es keine stiefmütterliche Betreuung: In Pettenbach steht der Mädchenabteilung (ca. 45 Aktive) ein gesamtes Spielfeld zur Verfügung. Die Torfrauen dürfen sogar hin und wieder Trainingseinheiten mit den Herren-Torhütern absolvieren. Dass sich die Mädchen bei ihrem Klub wohlfühlen, beweist der aktuelle Erfolgslauf in der Frauenklasse Süd-West: Mit dem 4:0 gegen St. Peter feierten die Almtalerinnen den vierten Sieg im vierten Spiel.

