Pasching: Aller Anfang ist schwer

PASCHING. Bereits vor 0:14-Niederlage war Trainer Philipp Irka zurückgetreten.

Peter Öfferlbauer Bild: privat

Alteingesessene Pasching-Fans können aufatmen: Seit dieser Saison gibt es wieder einen echten Paschinger Verein im Fußball-Unterhaus. Unter dem Namen "SV Pasching 16 OÖ Juniors" wurde im Sommer ein neuer Verein in der 2. Klasse Nordost aufgenommen. Dass ausgerechnet Rivale LASK beim Einstieg in den Meisterschaftsbetrieb des OÖ-Fußballverbands mithalf, ist für die Pasching-16-Funktionäre längst kein Problem mehr. "Streng genommen hängen wir ja beim alten FC Pasching dran und nicht beim LASK. Wir sind aber sehr dankbar, dass uns LASK-Präsident Siegmund Gruber das alles ermöglicht hat. Ein zusätzlicher eigenständiger Verein in Pasching wäre nicht möglich gewesen", erklärt Pasching-16-Projekt-Initiator Peter Öfferlbauer.

Jetzt will der neue Klub den alten schwarz-grünen Spirit wieder aufleben lassen. Öfferlbauer: "Es ist nicht die Schuld des LASK, dass Pasching zuletzt keinen eigenen Verein hatte. Wir wollen dieses Erbe antreten und hoffen, dass die alten Pasching-Fans unser Projekt annehmen."

Sportlich war der Neustart noch nicht von Erfolg gekrönt – in vier Spielen erlitt Pasching vier Niederlagen. Am Wochenende gab es ein 0:14 bei Pierbach/Mönchdorf. Davor war bereits Coach Philipp Irka zurückgetreten – mit Hans-Jörg Roider konnte ein ehemaliger Pasching-Kicker für den frei gewordenen Trainer-Posten gewonnen werden. "Wir haben gewusst, dass es für uns nicht leicht wird. Lediglich drei Spieler haben Kampfmannschaftserfahrung. Alle anderen sind nach jahrelanger Vereinslosigkeit wieder eingestiegen."

Schritt für Schritt soll der Verein etabliert werden. Trotz LASK-Verbindung darf man in der 2. Klasse in den alten grün-schwarzen Vereinsfarben spielen und eigene Sponsoren lukrieren. "Wir können unsere Partien am vierten Trainingsplatz austragen, wurden vom LASK sogar mit Zuschauerbänken unterstützt." Und das Wichtigste: "Es entsteht wieder ein Vereinsleben in Pasching."

