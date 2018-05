Party-Marathon für OÖ-Klubs

STEYR/PASCHING. LASK Juniors und Vorwärts Steyr fixierten den Aufstieg in die zweite Liga.

Die Vorwärts-Kicker feiern mit mehr als 3000 Fans. Bild: Moser

"Manche feiern wohl immer noch", sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner am gestrigen Sonntag im OÖN-Gespräch – zwei Tage nachdem seine Kicker mit dem 3:0 in der Fußball-Regionalliga gegen Kalsdorf den Aufstieg in die zweite Liga fixierten. Und damit einen echten Partymarathon gestartet hatten.

Nach dem Schlusspfiff brachen im Stadion an der Volksstraße alle Dämme: Die 3000 Vorwärts-Fans feierten Trainer Gerald Scheiblehner mit Sprechchören. "Das war Gänsehaut pur. Für Steyr bedeutet dieser Aufstieg immens viel. Ich habe nicht geglaubt, dass es so emotional wird." Auch Mario Petter war überwältigt: "Mein schönster Aufstieg, richtig geil", sagte der Stürmer, der erst im Winter nach Steyr kam – und das Aufsteiger-Gen von seinen vorherigen Stationen bei Stadl-Paura und Bad Goisern mitnahm.

Zum Feierbiest wurde Rechtsverteidiger und Torschütze Michael Halbartschlager. Der 25-Jährige war der Erste, der seinen Trainer mit einer Sektdusche bedachte – und schnappte sich wie Sturm-Graz-Kicker Lukas Spendlhofer nach dem Cupsieg gegen Red Bull Salzburg (1:0) eine Eckfahne als Aufstiegssouvenir.

Während seine Kicker im Stadion mit den Fans und später in der Steyrer Innenstadt ausgelassen feierten, war Scheiblehner am Samstag schon wieder für die Vorwärts im Einsatz – er beobachtete auf der Suche nach möglichen Verstärkungen nicht nur das Akademieduell der FAL Linz gegen Red Bull Salzburg (1:3), sondern auch den OÖ-Liga-Schlager zwischen Oedt und Wallern. Für die zweite Liga sollen drei bis vier routinierte Kräfte kommen. Mögliche Objekte der Begierde? Oedts Sinisa Markovic oder Mario Reiter. Zuerst sollen aber die Aufstiegshelden an den Klub gebunden werden: Bis Mittwoch stehen zahlreiche Gespräche an. Auch Scheiblehner hat noch keinen Vertrag für die zweite Liga – seine Unterschrift unter einem neuen Zweijahres-Kontrakt ist aber nur noch Formsache.

Schmiedl als Einpeitscher

Der Aufstieg bejubelt wurde auch bei den LASK Juniors nach dem 2:1 gegen Deutschlandsberg. "Wir hatten eine schöne Feier in der Paschinger Kantine", sagt Trainer Ronald Brunmayr. Verteidiger Philipp Schmiedl fehlte seiner Mannschaft zwar gesperrt – gab dafür bei den Feierlichkeiten als Einpeitscher Gas. Nicht so lange mitfeiern konnten Nemanja Celic und Alan: Sie standen am Samstag im Profi-Kader gegen Sturm Graz.

