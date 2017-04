Osterhase brachte Glück

WELS. Doppeltes Derby-Wochenende für WSC/Hertha-Kicker, Vöcklamarkt so gut wie durch.

Krennmayr (li.) siegte mit WSC/Hertha im Welser Stadtderby. Bild: Hörmandinger

Da staunten die Zuseher am Wochenende in Bad Ischl nicht schlecht, als vor dem Anpfiff des OÖ-Liga-Spiels der Kaiserstädter gegen Weißkirchen ein Youngster im Osterhasen-Kostüm über das Spielfeld hoppelte. Für die Hausherren wurde der Osterhase beim 4:0-Erfolg gleich zum Glücksbringer. Das Team aus dem Salzkammergut machte mit dem vierten Sieg in Serie wieder wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Auch anderen OÖ-Ligisten legte der Osterhase wertvolle Punkte ins Nest.

Doppeltes Derby-Wochenende: Gleich zwei Derbys innerhalb von nur 50 Stunden gab es für einige Kicker bei WSC/Hertha Wels. Am Samstag waren Florian Krennmayr, Simon Abraham und Stefan Rabl vor 1400 Besuchern beim 2:1 im Stadtderby gegen FC Wels selber im Einsatz – am gestrigen Montag drückten sie ihrem Ex-Klub Blau-Weiß Linz gegen den LASK die Daumen. "Zum Glück ist meine neue Mannschaft sehr blau-weiß-freundlich", sagte Winter-Neuzugang Krennmayr, der gestern auf der Linzer Gugl seinen alten Mannschaftskollegen live auf die Beine sah.

Vorsprung ausgebaut: Tabellenführer Vöcklamarkt stürmt unaufhaltsam dem Meistertitel in der OÖ-Liga entgegen. Beim 6:2 in St. Marienkirchen legten die Hausruckviertler ihrem Gegner gleich sechs Eier ins Nest – und sind bereits seit 28 Pflichtspielen ungeschlagen. Mit einem 19-Punkte-Vorsprung vor dem neuen Zweiten aus Oedt (2:1 gegen Donau Linz) wird das Team von Trainer Jürgen Schatas in den nächsten Wochen wohl vorzeitig die Regionalliga-Rückkehr fixieren.

Retter im Sechs-Punkte-Spiel: Wieselflink wie ein Hase parierte Bad-Schallerbach-Goalie Benjamin Kramer in der Schlussminute einen Elfmeter von St. Martins Thomas Pfoser – und rettete dem Tabellen-Vorletzten so den extrem wichtigen 2:1-Sieg im Abstiegsduell gegen die Mühlviertler. Während St. Martin nach der Niederlage im Spiel der wohl letzten Chance so gut wie abgestiegen ist, darf das Hasanovic-Team weiter hoffen.

