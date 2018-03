Oedts Umfaller macht den Titelkampf wieder spannend

BAD ISCHL. OÖ-Liga: Straftraining nach 3:5-Niederlage in Bad Ischl

Durch zwei Tore von Alexander Fröschl (re.) bezwang Vöcklamarkt Vorwärts Steyr im OÖ-Derby 2:1. Bild: Hörmandinger

Die Frühjahrssaison in der Fußball-OÖ-Liga begann mit einer echten Überraschung: Winterkönig Oedt legte bei der 3:5-Niederlage am Samstag in Bad Ischl einen Fehlstart hin. Die Hausherren fügten dem Team von Trainer Christian Mayrleb die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison zu. Mann des Spiels war Rudi Durkovic mit drei Treffern. "Man kann von einem Fehlstart sprechen, denn wir haben keine ansprechende Leistung geboten", war Oedt-Sportchef Stefan Reiter sauer. Trainer Christian Mayrleb ordnete für Sonntag ein Straftraining an. Dafür bezahlte Ischls Präsident Josef Zeppetzauer die Siegesfeier seiner erfolgreichen Spieler.

Andere freuten sich über den Umfaller des Spitzenreiters: Wallern konnte beim Debüt von Neo-Coach Max Babler einen 4:2-Erfolg gegen die Jungen Wikinger feiern – verkürzte den Rückstand auf den Leader auf einen Punkt. "Wir wollen Oedt so lange wie möglich ärgern", sagte Wallern-Sportchef Albert Huspek. Auch die Stadtrivalen WSC/Hertha Wels (4:0 gegen Donau Linz) und FC Wels (1:0 gegen Edelweiß Linz) wittern jetzt wieder eine Titelchance, sind nur mehr vier Punkte hinter Oedt. " Alle reden schon davon, dass Oedt den Meistertitel holt. Ich bin mir da nicht so sicher. Chancen auf den Titel haben die ersten vier Teams in der Tabelle. Da gehören wir dazu", gibt sich FC-Wels-Obmann Juan Bohensky selbstbewusst.

Der erste Heimerfolg dieser Saison gelang Perg beim 1:0 gegen Grieskirchen. Gmundens 3:1-Auftaktsieg wurde von einer schweren Verletzung überschattet: Thomas Laganda musste nach einem Zweikampf mit Verdacht auf Kreuzbandriss von der Rettung abtransportiert werden.

Vorwärts-Coach bleibt ruhig

Den Frühjahrsstart verpatzt hat Vorwärts Steyr beim 1:2 in der Regionalliga gegen Vöcklamarkt. "Sie haben uns die Schneid abgekauft", sagte Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner. Der Trainer der Rotjacken bleibt trotzdem ruhig: "Ich werde nicht nervös. Man hat aber gemerkt, dass sich die Mannschaft zu viel mit dem Aufstiegskampf beschäftigt. Das hemmt uns."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema